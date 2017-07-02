Для роста экономики у нас все есть – кроме отмашки смотрящего в рот Кудрина Кремля!

В чем проблемы экономики России? Обычно тут констатируют поверхностные вещи. Например говорят, что Россия сидит на нефтегазовой игле. И, значит, задача – слезть с нее, перестать зависеть от экспорта нефти и газа.

Или утверждают, что все дело в олигархии и крайне несправедливом распределении богатств: 10% наиболее обеспеченных россиян владеют 89% совокупного благосостояния…

Все это, безусловно, очень важные характеристики и нашей экономики, и нашей жизни.

Но что это дает для понимания, как жить дальше?

Слезть с нефтегазовой иглы – это как?

Тут есть как минимум два варианта:

1) осваивать новые экспортные товары;

2) переориентировать экономику страны на внутренний рынок.

В деле борьбы с перекошенным и несправедливым распределением благ есть тоже несколько вариантов:

1) все отнять и поделить;

2) национализировать;

3) как-то иначе повысить уровень благосостояния основной массы граждан.

При этом просто изменить структуру экспорта явно недостаточно. Допустим, Россия станет мировой фабрикой: привлечет инвестиции, построит новые производства, завалит мир какими-нибудь промтоварами. И что дальше?

Экспортно-ориентированный характер экономики сохранится – а значит, останется сильная зависимость от мировой торговой конъюнктуры.

К нефтегазовым и прочим сырьевым олигархам добавятся несколько олигархов-промышленников.

Бизнесмены и государство продолжат вывозить деньги за рубеж и там ими пользоваться.

Россияне же с их уровнем потребления и жизни как не были интересны бизнесменам и государству, так и останутся неинтересными, ненужными претендентами на доходы от торгово-экономической деятельности.

В этом смысле производство промтоваров на экспорт мало чем отличается от производства сырья или сельхозпродукции на тот же экспорт.

И лишь перестройка экономики страны на внутренний рынок позволит решить обе проблемы: и проблему развития, и проблему богатства. Внутренний рынок – как раз то место, где эти вещи находятся в очень тесной зависимости друг от друга.

Чтобы работать на внутренний рынок было интересно и выгодно, на нем должен быть высокий спрос. Обеспечить такой спрос способны граждане за счет повышения их уровня жизни.

Организация производства товаров и услуг на внутренний рынок предполагает, что все население активно вовлекается в этот процесс:

— развивается мелкое и среднее предпринимательство, рассчитанное именно на внутренний, часто местный рынок;

— увеличиваются доходы активной части граждан, расширяется спрос на внутреннем рынке и ликвидируется ужасный разрыв между бедными и богатыми;

— население получает поле возможностей, независимой карьеры, а это исключает ощущение ненужности, страдания по поводу «социальных лифтов» и т.д.;

— наконец это создает широчайшую активную и конкурентную среду бизнесов и предпринимателей; только в такой среде могут появиться будущие независимые бизнес-гиганты.

Если мы хотим и преодолеть внешнеторговую, экспортно-импортную зависимость, и сгладить неравномерность в распределении общественного богатства, и создать условия для появления саморазвивающейся экономики, то нам нужно строить экономику внутреннего рынка.

Но что говорит Кудрин, получивший от президента карт-бланш на разработку экономической стратегии будущего?

«Внутренний спрос не вытянет наш экономический рост до 3-4%. Нам нужно наращивать несырьевой экспорт… Мы должны ориентироваться на мировые ниши, где будем работать. Это сложнее, чем продавать нефть… Нам требуется отряд специалистов, который будет все это продавать – прежде всего тех, кто сегодня работает в сфере международных экономических отношений. Нужно удвоение и утроение тех людей, которые работают на этих направлениях».

Несырьевой экспорт, мировые ниши, созданные другими, где нас вовсе не ждут… Удвоение и утроение некой кучки людей…

Все это – то же самое. Та же экспортная ориентация, пресловутое встраивание в мировые торговые цепочки, которые контролируют не больно дружелюбные к нам воротилы.

Это та же экспортно-ориентированная экономика, но чуть более емкая в плане вовлеченности простого населения.

А остальным, которые останутся за бортом этой удвоенной или даже утроенной кучки, что делать? Как жить, в чем искать свое счастье и благополучие?

Вот вам и вся стратегия. И если Путин ее примет, тогда большинству страны точно ждать будет нечего.

Зато эта стратегия очень хорошо обосновывает, почему нам нужно улучшать отношения с Западом. Основные потребители-то находятся на Западе – на этот Запад, стало быть, и нужно работать.

«Мы должны полностью обратиться к вопросу международного сотрудничества. И я сразу более остро поставлю проблему – без улучшения наших отношений со странами Запада эти задачи неисполнимы», – говорит Кудрин.

Я тоже за нормальные отношения с Западом и против конфронтации – это отвлечение сил и средств на решение проблемы, которая во многом создана искусственно.

Но зачем строить свою экономику для обслуживания других стран? Почему не переориентировать ее на обслуживание своего населения?

В общем получается, что Кудрин фактически повторяет программу Медведева. Помните его «модернизацию, инновации, диверсификацию»? Под диверсификацией понималось тогда именно расширение экспортных возможностей. Так все и идет до сих пор, просто старый слоган убрали – но не суть.

То есть Кудрин думает о том, как все изменить, ничего не меняя, и вернуться благословенные нулевые – видимо, с тайной мыслю, что и нефть тогда, в благодарность за наш задний ход, в цене подскочит.

Но даже если это и случится – нам ведь нужен не рост сам по себе, благодаря которому элита сможет еще нарастить свои богатства и прикупить новой недвижимости за границей.

Нам нужен рост, который разовьет страну, а не будет жрать ее природные и людские ресурсы в интересах верхушки. Который создаст конкурентные производства, даже маленькие, и поднимет благосостояние народа до среднезападного уровня.

Конечно, верхушка слегка делится с низами, смахивая им крошки со своего стола. И граждане сразу начинают чувствовать себя лучше, почти счастливыми – когда этих крох становится чуть больше.

Но представьте, что будет, если от государства станут перепадать не крошки? Если оно целенаправленно возьмется за политику роста общего благосостояния, развития внутреннего рынка и экономической активности?

Нам нужна сегодня не косметически подправленная старая экономика, а принципиально новая. Нет смысла возвращаться в нулевые – мы ничего хорошего по существу из них не вынесли. Просто разучились работать за счет высоких цен на нефть – и за подачки с барского стола смирились с дикой социальной несправедливостью.

Причем что самое, возможно, удивительное – абсолютно все природные и народные ресурсы, как и финансовые средства для выхода на новый круг развития у нас есть! И дело фактически лишь за одним – за отмашкой с высшей кремлевской башни: как говорится, начать и кончить!

Почему вместо такой отмашки там мусолят давно провалившиеся планы Кудрина – самый большой вопрос.

По материалам Валерий Савельев

По материалам: http://publizist.ru/blogs/34/19324/-