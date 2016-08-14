Для населения «денег нет», а для финансовых воротил — вечеринки в черной икре

«Наверху» в очередной раз показали, кто в стране главный, и что «красиво жить не запретишь». В СМИ распространяется видео, на котором в честь 700-летия российского рубля в одном из московских отелей банкиры организовали «тусовку», на которой их развлекали модели, дерущиеся в бассейне с черной икрой.

Кажется, в очередной раз стране дали понять, у кого денег «совсем много» – чтобы перевозить собак на частном самолете, чтобы рассуждать о проблемах экономики на форуме, а за его кулисами устраивать вечеринки со звездами и набивать столы едой, чтобы смеяться над малометражным квартирами, чтобы, наконец, устраивать бои в икре, – а для кого этих самых денег «нет, совсем нет».

Организатором мероприятия выступила АНО «Агентство по международным проектам в области культуры, образования и спорта». «Купание в икре» прошло в начале августа в «Президент Отеле».

Как заявляли организаторы, «вечеринка посвящена не только рублю, но и его ближайшим «родственникам» — исконно русским валютам: нефти, икре и пушнине». В неформальной атмосфере гостям презентован торжественный благотворительный вечер «История российского рубля. Наша любовь. Наша энергия», который пройдет 19 октября 2016 г. в Государственном кремлевском дворце.

Кроме борьбы девушек, присутствующие увидели, судя по программе, примерно следующее: предпоказ эксклюзивной капсульной коллекции платьев, посвященной российскому рублю; розыгрыш барреля черной икры; игровое казино «Блэк Джек»; русские народные песни в соул-аранжировках в исполнении группы Black Gold; веселое настроение от резидента Comedy Club; в завершение вечера — гигантский торт в виде рубля от знаменитого европейского кондитера.

Среди приглашенных были: финансисты, банкиры, деятели культуры, представители госаппарата, селебрети, топовые блогеры и журналисты.

Марина Амбарцумян, замглавы агентства-организатора объяснила в СМИ, для кого было это действо: «Это был не сам благотворительный вечер, а вечеринка для всех посвященных лиц, спонсоров и тех, кто будет главное мероприятие рекламировать и освещать». То есть для серьезного вечера готовится торжественная программа, пишется музыка, а пока можно провести масштабный «перфоманс» в стиле 90-х.

Эксперты Накануне.RU однозначно осудили очередной «пир во время чумы» – так, депутат Госдумы Вячеслав Тетекин считает, что такое «развлечение» просто выходит за все рамки допустимого.

«Сам факт появления такого материала и факт того, что он вызвал интерес, очень показателен. У нас очень сильно искривлена экономика — в ней банковский сектор играет непомерно значительную роль. Хотя важную роль всегда играл и будет играть производственный сектор. Банковский сектор — это обслуга, надо четко понимать это. Это люди, которые не производят материальные ценности, а оперируют деньгами, которые возникают из труда других. И, тем не менее, у нас сегодня все вращается вокруг банковского сектора. И, конечно, дыма без огня не бывает, это показывает, что народу осточертел тот факт, что на фоне всеобщего обнищания банкиры по-прежнему купаются в деньгах», — подчеркнул депутат.

Этой же точки зрения придерживается и член «Партии дела», директор набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он в беседе с Накануне.RU высказал мнение, что все это показатель деградации общества и «верхов»:

«Я думаю, что на самом деле это очень интересная ситуация, поскольку это означает наш проигрыш, геокультурное поражение вообще в России. Часто говорят об экономике, о военном деле, стратегической проблематике, ВПК — и это правильно, но основная проблема — это культурное поражение. Эта ситуация показывает полное расслоение общества, феодализм, при котором есть люди, живущие наверху, на особом этаже, а есть живущие снизу — люди «второго сорта». Это итог 25-летней социально-экономической и духовной деградации».

По словам одного из очевидцев события, это была «тусовка банкиров, а битва в икре символизировала борьбу рубля и доллара». По его данным, в бассейн вывалили пять ведер икры по 10 литров. На видео четко просматриваются очертания евро и доллара – то есть в честь 700-летия рубля перед банкирами дрались две иностранные валюты. А икра, видимо, была нефтью.

И это неудивительно, потому что борьбы рубля с долларом просто не может быть – рубль уже где-то там, на дне. Об этом Накануне.RU рассказал экономист, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин:

«Рубль лежит на лопатках, и повода для борьбы здесь просто нет. С другой стороны, то, что в условиях кризиса господа банкиры устраивают безумства и чудовищно транжирят деньги направо и налево, я думаю, что это безумие, за которое вообще-то нужно наказывать.

Если страна живет в тяжелых кризисных условиях, можно зарабатывать большие деньги, но нельзя своим поведением оскорблять всю остальную страну. Если человек этого не понимает или какое-нибудь сообщество этого не понимает, то это нужно объяснять доступным способом. Это говорит о предельной степени морального разложения, на мой взгляд».

По его словам, правильным ответом на это было бы введение прогрессивного налогообложения не только недвижимости, но и доходов, «чтобы бедные ничего не платили, а богатые платили много, как во всем мире».

В комментариях общественность начала «гудеть», напоминая, что «денег нет»:

«Денег нет для вас. А для нас модели в бассейне с черной икрой борются», — пишет «Русская луганчанка».

«Полное вырождение на фоне пошлости, цинизма и разврата. Ленточки тут не помогут», — пишет другой пользователь.

«Патриотично…и духовные скрепы чувствуются…» — добавляет третий.

«Нормально! Это уровень культуры нашего общества!» — «кипит» рунет.

Между тем, как показывает практика, пока только футболисты хоть как-то извиняются за то, что были уличены на дорогих вечеринках. И в то время, как экономика пробивает «очередное дно», где-то в «Президентском Отеле» проходит новая «тусовка». А все это выносится на обозрение с одной целью – просто чтобы общество привыкло, считает Юрий Крупнов:

«А возмущает общество это потому, что мы еще не до конца деградировали, но надо с этим работать, это главная задача правительства, причем оно успешно справляется — с помощью экономического кризиса. Люди должны успокоиться и на это никак не реагировать. Деревья же не реагируют, если кто-то в лесу на них справляет нужду. Вот и населению, по некоторым мнениям, также пора стать такими «деревьями», успокоиться. Поэтому остается либо забыть разного рода великие мысли о себе, о своей стране, либо все-таки кардинально изменить социально-экономическую систему».