Россия 

Для Кремля Порошенко больше нет, — мнение

4 Комментария(ев)
Для Кремля Порошенко больше нет, — мнение | Русская весна

Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент КП.ру, объясняет, почему Путин вряд ли будет теперь подавать руку президенту Украины.

Два года назад Владимир Путин сделал над собой очень большое усилие и стал называть избранного (легитимно или нелегитимно — уже другой вопрос) президентом Украины Петра Порошенко «нашим украинским партнером».

Этого требовала политика: нужно было искать способы остановить войну на Донбассе, решать экономические вопросы, налаживать диалог хоть с кем-то, обладающим властью на Украине.

Путин не раз демонстрировал, что ради интересов страны, он может перешагнуть через собственные эмоции. И он продолжал делать это в отношениях с Киевом все эти два долгих года.

Но после попытки устроить теракты в Крыму Порошенко за четыре минуты, что длилась речь Путина в Гербовом зале Кремля, раз и, похоже, навсегда лишился статуса «партнера», не приобретя, впрочем, никакого нового.

Собственно и вся речь Путина была обращена не к Киеву — с кем там теперь разговаривать? — а к стоящим за спиной Порошенко США и ЕС. — И это вот вы поддерживаете? — несколько раз между строк спросил Путин.

А те, кто сейчас пытается гадать и сомневаться — а что там на самом деле было в Крыму, диверсия или недоразумение, — они плохо знают Путина. Так резко изменить риторику его способны заставить только очень веские аргументы. И раз он сказал, что диверсантов в Крым отправлял Киев, значит ему на стол положены железобетонные — тоже любимое путинское слово — доказательства: диверсия была и она направлялась напрямую из Киева.

Вспомним для сравнения зимние взрывы крымско-татарскими активистами электроопор, ведущих в Крым. Это была самодеятельность обезумевших националистов, пусть и при попустительстве Киева, пусть с тяжелыми последствиями энергоблокады для Крыма. Но самодеятельность.

И Москва продолжала нянчиться с Порошенко. Делать вид, что он ни при чем, что не может справиться со своими боевиками.

Сейчас — все по-другому.

Сейчас диверсии в Крыму готовили военные, подчиняющиеся напрямую первому лицу в Киеве.

Собственно и отказ от предложенной именно Порошенко встречи в сентябре в Нормандском формате (глав России, Германии, Франции и Украины) говорит о том же самом.

Кремль при Путине не ведет диалога с террористами. И с Порошенко после всего случившегося Путину теперь, похоже, не о чем разговаривать ни в каком формате.

Так называемый нынешний президент Украины теперь неформатный. Выпал из реальности и рамок приличия.

И для России его больше нет. 

По материалам: http://rusvesna.su/recent_opinions/1470930175

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4 thoughts on “Для Кремля Порошенко больше нет, — мнение

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