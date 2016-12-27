Украина 

Для чего нужен суд о госперевороте на Украине — Николай Азаров

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Видео от Алексея Журавко

Украинский политический и государственный деятель Николай Азаров рассказал для чего нужен суд о государственном перевороте на Украине.

«Прежде всего это юридическое оформление того факта, что на Украине произошел государственный переворот. В соответствии с общепринятыми нормами следуют доказательства, свидетельские показания, которые даются под присягой. Изучив вот все эти данные, сделают вывод о том, что в Украине совершен госпереворот. Все факты, все свидетельские показания, все документы говоря о том, что и там очевидно», — сказал Николай Азаров.

«Рано или поздно это юридическое подтверждение факта о госперевороте приведет к выводу о нелегитимности и незаконности этой власти», — дополнил он.

Метки по теме: Азаров; госпереворот на Украине; Гражданская война на Украине; новости Украины; суд о госперевороте; суд о госперевороте на Украине; Украина

По материалам: http://news-front.info/2016/12/27/nikolaj-azarov-dlya-chego-nuzhen-sud-o-gosperevorote-na-ukraine/

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