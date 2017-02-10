Для безопасности Беларуси учение «Запад-2017» необходимо

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами 3 февраля уделил немало внимания вопросам национальной безопасности.

Неслучайно, в ходе пресс-конференции он отметил, что самым главным по итогам минувшего года стало то, что нам удалось сохранить мир в стране.

О том, что безопасность и спокойствие белорусских граждан превыше всего, Глава государства подчеркнул и в ходе обсуждения предстоящего учения «Запад-2017», которое будет проводиться совместно с Российской Федерацией.

Президент Беларуси прокомментировал предположения некоторых «экспертов и аналитиков» о том, что Россия собирается оккупировать Синеокую.

«Если кто-то думает, что уже несколько тысяч вагонов загрузили и нас оккупируют, Россия вводит сюда свои войска, – не будьте вы наивными. Что, Россия вообще уже с ума сошла и не умеет воевать? Как же можно воевать на железнодорожных платформах? То, что будут войска сюда введены, то ровненько они отсюда и уйдут. Сегодня даже не оговаривается такой ситуации. Войска высадят где-то возле полигона, разобьют лагерь, там будет мизер боевых припасов – только чтобы отстрелять по мишеням, остальное – холостые боеприпасы. Все под контролем», – заверил А.Лукашенко.

Для тех, кто попытался сделать себе рекламу, раздувая сенсацию о неимоверном количестве вагонов, еще раз приведем реальные цифры. Итак, в 2017 году министерство обороны РФ разместило на официальном сайте госзакупок тендер на 4162 вагона для перевозок по Беларуси в 2017 году. Основываясь на этих данных, при отсутствии полной и официальной информации по вагонам за 2013 и 2009 год соответственно, «эксперты и аналитики» довели до сведения белорусов, что в ходе учения «Запад-2017» состоится захват страны со стороны стратегического союзника лишь на том основании, что количество железнодорожных платформ в сотни раз больше чем на прошлых учениях.

На чем основывали свои прогнозы эксперты, вполне понятно – до специального постановления от 2015 года финансирование перевозок на белорусско-российские учения вообще не отражалось на сайте госзакупок. Воспользовавшись такой ситуацией, некоторые аналитики вырвали из газет ряд цифр и состряпали свои страшилки.

Ответ министерства обороны РФ на такой вброс гласит: «Ориентировочный объем воинских железнодорожных перевозок в рамках проведения данного учения составит около 4 тысяч вагонов (2 тысячи вагонов в район проведения и 2 тысячи вагонов – обратно).

При этом объем воинских железнодорожных перевозок 2017 года соизмерим с объемами перевозок в рамках проведенных на территории Белоруссии учений прошлых лет: «Запад-2009» – более 6 тысяч вагонов, «Запад-2013» – почти 2,5 тысячи вагонов».

Необходимо отметить, что маневры «Запад-2013» были организованы на российских полигонах, поэтому большие объемы грузоперевозок в Беларусь не требовались.

Будем откровенны – все действия военные ведомства России и Беларуси проводят после соответствующих мероприятий Североатлантического блока и являются своеобразным ответом на новые вызовы.

Это подтвердил и министр обороны РФ Сергей Шойгу, который заявил, что при разработке замысла и сценария учения «Запад-2017» будет учтена ситуация, связанная с усилением активности НАТО вблизи границ Союзного государства.

Так что мероприятия подготовки вооруженных сил двух стран пройдут согласно плану, и никто из-за мнений отдельно взятых «специалистов» не станет их отменять. Особенно это актуально с учетом того, что из соседней Польши в страны Балтии началась переброска мотопехотных батальонов из состава 3-й бронетанковой бригады 4-й пехотной дивизии армии США. В частности, американские военнослужащие будут расположены на Адажском полигоне (Латвия), на военной базе в Тапа (Эстония) и на полигоне в Рукле (Литва).

Передислокация американских военнослужащих, по мнению Пентагона, должна якобы продемонстрировать способность боевой группы быстро концентрировать силы в Европе для обеспечения постоянного присутствия, а также способствовать укреплению безопасности в регионе.

Свободно перемещая по территории Восточной Европы почти четыре тысячи военнослужащих и три тысячи единиц боевой техники, в том числе более 80 танков, 130 боевых бронемашин и 18 гаубиц Paladin армия США фактически отрабатывает вопросы создания плацдарма вблизи белорусских и российских границ.

И было бы верхом абсурда, если военно-политическое руководство Беларуси и России, с учетом продолжающейся милитаризации региона и изменяющейся обстановки, ждали начала учения «Запад-2017» для отработки вопросов реагирования на новые угрозы и спокойно смотрели на маневры боевых подразделений армии США и стран-членов НАТО у своих границ.

Совпало или нет, но после прибытия американского контингента в Польшу, с 30 января в Вооруженных Силах Беларуси началась комплексная проверка уровня боевой и мобилизационной готовности. В соответствии с замыслом, к проверке привлечены воинские части и подразделения различных родов войск и специальных войск, всего более 30 соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил. Согласно планам, из запаса будет призвано около 3000 военнообязанных.

В ходе текущей проверки планируется задействовать все полигоны страны. Причем ряд подразделений, после совершения ночных маршей в указанные районы и форсирования водных преград, уже приступили к выполнению задач в ходе проведения тактических учений с боевой стрельбой.

Особенностью данного мероприятия является то, что оно достаточно продолжительное по времени, организовано на всех уровнях, поэтапно, с наращиванием сил и средств и осуществляется в сложных погодных условиях. Это дает возможность проверить всю систему функционирования тылового и технического обеспечения, способность воинских частей продемонстрировать готовность к выполнению поставленных задач.

Наряду с деятельностью общевойсковых подразделений, частей ВВС и войск ПВО, решением задач тылового и технического обеспечения, проверяется и система подготовки кадров – впервые сформировано главное управление подготовки резервов.

Любому человеку, даже не военному специалисту понятно, что без тренировок и занятий ни одна система нормально работать не может. Это применительно и к системе обеспечения безопасности страны. Поэтому в интересах обеспечения территориальной целостности и независимости государства крайне важны все мероприятия боевой подготовки – будь то совместное учение «Запад-2017», комплексная проверка уровня боевой и мобилизационной готовности или же полевой выход отдельно взятого подразделения.

Перспективы дальнейшего развития вооружения Вооруженных Сил связаны, прежде всего, с реализацией Плана строительства и развития ВС до 2020 года. Основные усилия планируется направить на развитие систем вооружения ВВС и войск ПВО, ракетных войск, разведки, РЭБ, связи и сил специальных операций Вооруженных Сил.

Только за последний год в войска поступило более 250 новых образцов вооружения и военной техники: учебно-боевые самолеты Як-130, транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ, комплексы радиомониторинга, РСЗО «Полонез», РЛС «Противник-Г», РЛС «Восток-Д», батарея «Тор-М2», МРЛК «Роса-РБ», БАК «Москит» и другие.

В 2017 году спланирована закупка самолетов Су-30СМ, комплексов радиомониторинга, 120-мм минометов 2Б23 «Нона-М1», беспилотных авиационных комплексов различного назначения, а также серийная модернизация БТР-70 до уровня МБ1. Будет проведен капитальный ремонт летательных аппаратов Ми-24К, Ми-8ПС, Ил-76МД, танков Т-72Б, БМП-2. Кроме того, планируется провести совместные работы с предприятиями оборонного сектора экономики по переводу различных типов РСЗО на шасси отечественного производства.

Благодаря проводимой политике Беларуси удается сохранить покой в стране, мир в обществе и безопасность. Поэтому, как неоднократно говорил Президент, от того, насколько эффективно мы сможем отстоять свой суверенитет, не допустить к нам проникновения хаоса и насилия извне, избежать ошибок соседей, зависит будущее нашего государства.

Автор: Владимир Вуячич

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109901/17139/-