Диверсии в Республиках Донбасса: в украинском терроре замешаны прибалты (ДОКУМЕНТЫ)

Убийство Михаила Толстых — «Гиви» — принято к сведению. Во многих смыслах этого выражения. В том, например, что оно окончательно обрисовало линию Киева на терроризм, на террористическое решение вопроса с независимостью донбасских Народных Республик.

Предыдущие убийства тоже были терактами, но их можно было рассматривать в качестве подготовленных, конечно, но изолированных акций. Теперь же ясно абсолютно: терроризм — это политическая линия Киева. Это — его система.

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К сведению принято и то, что это означает открытие нового фронта борьбы с нацистским режимом на Украине. Точнее, что это — уже фронт. А не обычная война спецслужб, когда, например, СБУ вербует ополченца, угрожая его семье, оставшейся в Мариуполе, а тот докладывает об этом своему МГБ, и тот полтора года ведёт дезинформационную борьбу с противником. Теперь явление переросло такие рамки — это стало фронтом, где убивают, и где, следовательно, надо быть готовым дать ответ.

И ещё одно принято к сведению: что к адекватному противодействию на таком фронте спецслужбы обеих республик ещё не готовы. Точнее, свои успехи есть — не очень получается построить систему успехов. Как отметил по этому поводу известный российский политический аналитик, глубоко знакомый с ситуацией в Донбассе, Юрий Першиков:

«Много вопросов. И что дальше? А ничего. Надо понимать — теракты проводят кадровые военные ВСУ. Им противостоят вчерашние шахтеры — ополчение. Не могут они этого. Не обучены. Ни америкосами, а уж тем более ни россиянами. Но воевать в честном бою — научились».

Украинская система террора

Буквально несколько сообщений последних дней, не подбиравшихся специально, показывают, что терроризм как инструмент не только вошёл в плоть и кровь политической и силовой составляющей украинской современной жизни, но и в разных проявлениях пронизал её всю.

Например, в последнее время города и посёлки контролируемой Киевом территории бывшей Луганской области тряхануло серией ударов так называемого телефонного терроризма.

В Старобельске и Северодонецке с 12 часов и до конца рабочего дня 25 января украинские СБУ, полиция и МЧС сбивались с ног, эвакуируя где посетителей поликлиники, где чиновников областной военно-гражданской администрации, а где и прохожих с моста через реку Айдар. Он тоже оказался «заминирован».

Казалось бы, хулиганство? Нет! Как оказалось, высокая государственная политика! Весьма компетентный портал «Луганск 1», часто получающий эксклюзивную информацию из, как говорится, заслуживающих доверия источников, приводит по этому поводу письмо начальника управления СБУ в Луганской области Олега Козловского начальнику отдела «Т» управления Ахтырскому. В нём говорится:

«Во исполнение указания руководства СБ Украины, с целью дискредитации представителей специальных служб РФ и НЗФ (незаконных вооружённых формирований — прим.авт.) требую в срок до 1.02.2017 года спланировать и провести комплекс активных мероприятий по информированию средствами связи органов государственной власти о возможности совершения террористических актов на объектах инфраструктуры, промышленности и в зданиях государственных учреждений Луганской области.

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К проведению указанных мероприятий привлечь самых проверенных лиц из состава негласного аппарата отдела. Информирование органов государственной власти Украины о возможных террористических актах осуществить исключительно с территории, которая временно контролируется НЗФ. Особое внимание обращаю на следование способам конспирации и недопущение расшифровки интересов службы».

То есть вроде и мелочь — с помощью такого фокуса школьники от контрольных отлынивают — но с подтекстом: телефонным терроризмом занимаются «сепаратисты».

То, что такое в духе политики Козловского (а значит, и руководства СБУ в Киеве, ибо в спецслужбах иначе не бывает) говорят выставленные им в другом письме требования: «Активизировать усилия подчиненного личного состава и наличного агентурного аппарата по подбору и обучению патриотически настроенных граждан, которые могут быть в дальнейшем использованы для формирования отдельных групп по выполнению особо важных заданий».

Между тем имя Олега Козловского всплыло в ходе расследования теракта против Арсения Павлова — «Моторолы». Об этом говорится в заявлении главы ДНР Александра Захарченко:

«Нам пофамильно известны организаторы преступления, в число которых входят заместитель председателя СБУ Виталий Маликов (курирует диверсионно-террористическую деятельность в Донбассе), начальник УСБУ в „Донецкой области“ Александр Куц, начальник УСБУ в „Луганской области“ Олег Козловский и представители руководства объединенного штаба СБУ в зоне проведения так называемой антитеррористической операции (список у нас имеется)».

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А вот другие террористические замыслы украинских «безопасников» на территориях донбасских республик идут дальше попыток простой дискредитации «сепаров». Так, 27 января в Луганске сотрудники ОБНОН МВД ЛНР обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, причём взрывчатка уже была подготовлена к использованию в диверсиях на автодорогах.

Через три дня сотрудники МВД ЛНР обнаружили в Славяносербском районе тайник ВСУ, из которого изъяли около четырех тысяч единиц оружия и боеприпасов. Судя по номенклатуре схрона, всё это предназначалось для пополнения боеприпасов разведывательно-диверсионных групп ВСУ и националистических батальонов, а также для организации ими диверсий на территории Республики, отметили представители МВД.

А вот от того завербованного СБУ военнослужащего ДНР, который на деле работал под контролем собственной госбезопасности, украинские «кураторы» потребовали, по его рассказу на брифинге в пресс-центре Донецкого агентства новостей, «заложить взрывное устройство на территорию воинской части».

Причём его боец должен был прикрепить к бензовозу, вблизи которого находилось около 50 заправленных машин, а также склад с боеприпасами. При этом всего в 150 метрах находится поселок с 2500 жителей. «В случае срабатывания взрывного устройства в радиусе 10 километров выживших не будет. Это будет просто выжженная зона», — отметил военный.

Звенья террора

Террористическое убийство Гиви, как и предыдущие — Моторолы, Олега Анищенко, Павла Дрёмова, Алексей Мозгового — звенья той же цепи. Цепи, связывающей одновременно и военные, и пропагандистские, и психологически цели — всё, как учат в западных методичках, всё то же, как практикуется в мировом терроризме.

Собственно, иначе вряд ли и может быть. Ведь учат украинских террористов не только по западным методичкам. Их учат западные инструкторы.

И в распоряжении Царьграда имеются соответствующие документы о многочисленных покушениях на руководителей республик и политиков.

«О том, что Украина начала вести террористическую войну стало понятно ещё полгода назад, — прокомментировал Царьграду ситуацию политолог Юрий Першиков. — Это были первые результаты полугодичной работы по подготовке групп — после того как год назад было создано УСО — управление специальных операций. Возможно, к этому в республиках отнеслись пренебрежительно: мол, как всегда — Украина что ни делает, лишь бы деньги украсть».

На самом деле в Донецке и Луганске не учли, что это подразделение в прямом подчинении американцев, отметил эксперт. И учитывая, что там бонусная система и хорошие деньги — то желающие заработать хоть бы и на терроре есть. И желающих тщательно отбирают.

«Это мотивированные люди, — подчеркнул Першиков. — Случайных там нет, и потому подготовленные западными инструкторами террористы не раздумывая нажмут кнопку».

«В общем, украинская власть понимает, что в прямом противостоянии она не сможет одолеть Юго-Восток, — подчеркнул он. — А устраивая шоу по американскому сценарию можно деморализовать, надавить. Этим и занимаются».

Сегодня обучение таких людей ведётся на территории Украины, куда оно переведено с территории США, заявил информированный эксперт Першиков. Он объясняет это тем, что «сегодня Западу не выгодно принимать у себя кандидатов в украинские диверсанты, чтобы окончательно не обострять реальные, а не пропагандистские отношения с Россией — особенно в области борьбы с террором, где Запад в ряде отношений сильно нуждается в помощи Москвы. Потому подготовку ведут на территории Украины».

«Тут много сейчас подводных камней, — констатировал Юрий Першиков. — В основном подготовку ведут сателлиты США — из Европы, из бывших союзных республик, в том числе из Прибалтики. Если даже приезжают инструктора из США — то, как правило, они выходцы из бывшего СССР. Это тенденция, на которую стоит обратить внимание».

Что касается внимания, то в распоряжении Царьграда оказались документы, из которых видно, кто те люди, что готовят украинских террористов и убийц. И это действительно в основном люди прибалтийского происхождения.

Страницы из набора документов:



И получается дивная вещь: в то время как руководство балтийских стран делает вид, что пугается российского вторжения, и на всех международных углах буквально визжит о российской угрозе, на деле граждане этих стран вполне спокойно и расчётливо готовят террористов и диверсантов для враждебных России режимов, в частности, украинского.

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И с этим обстоятельством, как представляется, нужно очень и очень предусмотрительно считаться не только контрразведкам ЛНР и ДНР, но и российским соответствующим специалистам. Потому что в наших общих интересах — обнулить всю работу западных инструкторов ещё на территориях республик, чтобы подопечные Запада не начали сдавать свои кровавые экзамены в России.

Цыганов Александр, Царьград