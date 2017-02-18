Директор ФБР провёл закрытый брифинг, посвящённый России
Глава Федерального бюро расследований США Джеймс Коми провёл для членов комитета сената по разведке закрытый брифинг, посвящённый России.
Мероприятие для сенаторов под руководством Директора ФБР продолжалось около 3-х часов и проходило за закрытыми дверями, передают американские телеканалы.
По результатам брифинга никаких официальных заявлений в настоящее время сделано не было.
Ранее стало известно, что ФБР поддержало ЦРУ в вопросе «вмешательства» России в выборы американского президента, в результате которых победил Дональд Трамп.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487385265