Россия 

Директор ФБР провёл закрытый брифинг, посвящённый России

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Директор ФБР провёл закрытый брифинг, посвящённый России | Русская весна

Глава Федерального бюро расследований США Джеймс Коми провёл для членов комитета сената по разведке закрытый брифинг, посвящённый России.

Мероприятие для сенаторов под руководством Директора ФБР продолжалось около 3-х часов и проходило за закрытыми дверями, передают американские телеканалы.

По результатам брифинга никаких официальных заявлений в настоящее время сделано не было.

Ранее стало известно, что ФБР поддержало ЦРУ в вопросе «вмешательства» России в выборы американского президента, в результате которых победил Дональд Трамп.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487385265

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