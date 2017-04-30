Дима Билан попал в черный список украинского сайта «Миротворец»

Российский певец Дима Билан внесен в базу скандального украинского сайта «Миротворец» из-за посещения ими Крыма. Об этом в воскресенье 30 апреля пишет NewsFront.

Как указано на сайте, Билан попал в базу данных за концертную деятельность в Крыму. Данные о нем приводятся на сайте с формулировкой за «незаконное пересечение государственной границы Украины». На сайте также выложены фотографии и видео с выступления исполнителя в Крыму.