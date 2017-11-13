Дикий Запад: куда катится Германия?

Приближается Новый год. Для одних это праздник и абсолютно беззаботное время для отдыха, для других – повод вспомнить небезызвестные трагические события в Кельне и прочих немецких городах. Миграционный кризис, мягко говоря, не уходит в прошлое; правительство предпринимает минимум усилий для его урегулирования. Чем же так заняты чиновники? Ответ такой, после которого становится ясно: беженцы – далеко не единственная проблема сегодняшней Германии.

Знакомьтесь, это Барбара Хендрикс – глава Министерства охраны окружающей среды ФРГ. И все последние недели главной ее заботой была подготовка к свадьбе. Все бы ничего, да в спутники жизни министр выбрала учительницу Валери Возанж. И это официально первый однополый брак в истории немецкого правительства.

Что касается простых граждан, то аналогичный дебют для Германии также состоялся не так давно – 1 октября нынешнего года. Весьма оригинальный способ ударить по демографическому кризису, ничего не скажешь.

Можно сколько угодно говорить об отношении к однополым бракам, но в данном случае речь о человеке из правительства. Какой пример подает министр подрастающему поколению? Не слишком ли толерантно, пусть речь и о европейцах? Попахивает откровенной пропагандой ЛГБТ-ценностей, что совершенно не красит немецкое руководство. Рейтинг правящей партии и так стремительно падает, а эта нетрадиционная свадьба уж точно не добавит Бундестагу очков рейтинга.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/21296/-