Дикий Киев: неонацистку Заверуху «побратимы» избили после освобождения (ФОТО)

Неонацистку Виту Заверуху, которая известна не только своими скандальными выходками, но и участием в уголовном процессе по факту расстрела полицейских в Киеве (в качестве обвиняемой) избили в Киеве.

Особенно пикантно выглядят подробности произошедшего: на Заверуху и ее сожителя Олеся Черняка (Невидоменко) напали ее же «побратимы» — участники радикальной неонацистской группировки С14.

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О драке и обстоятельствах, ей предшествующих, в соцсетях написали все участники «бийки», при этом их версии, разумеется, отличаются друг от друга.

Так, избитый Черняк пишет, что он и Заверуха «пришли на Образовательную Ассамблею, попили чаю и потом нас позвали на улицу. Там ждал Тимур (Сергей Бондарь) и незнакомый тип в белом.

Вместо приветствия я получил удар в лицо без разговоров, а когда начал сопротивляться, то меня били уже втроем (хотя и это не помешало разрядить в них баллон с газом) Тимур, чувак в белом и еще один м…к.

В это же время Виту заламывал Коля Панченко и еще и дал ей по лицу. Чувак в белом тоже на какой-то момент отошел “утихомиривать” Виту. После драки мы поехали в больницу».

Факт избиения подтверждает и сама Заверуха.

«Да, нас избили. Меня не сильно, я девушка, мне сильно и не нужно. — пишет неонацистка, — Били моего мужа (сожителя Черняка — прим. РВ), пытаясь запугать меня и заставить выполнять их указания, которые противоречат моральным понятием — управлять человеком в личной жизни.

Им не понравилось, что мы им мало написали благодарности в посте (после выхода Заверухи из СИЗО под залог — прим. РВ). Меня бить не хотели, я сама влезла в драку, а кое-кто нервный “прописал” мне.

С14 говорит, что это только их заслуга, что я на свободе. С14 говорит, что всем на меня все равно было, а люди меня поддерживали по их просьбе.

Сейчас мы ждем действий со стороны С14 по поводу нашей семьи. Если что, вы поняли… И еще одно, прошу вас, кто приходил ко мне на суды, кто меня поддерживал не по чьей-то указке — напишите об этом пост».

«Активисты» С14 также подтвердили факт драки, но нашли для нее другие объяснения. По их словам, после того, как Заверуху освободили, Олесь начал вести себя «высокомерно».

«Олесь Черняк, поскольку девушка уже была на свободе, а значит он уже не нуждался ни в чьей помощи, начал хамить и вести себя высокомерно к людям, которые в том числе помогали и его личной мечты осуществиться. И на это положили много времени и усилий.

Черняк делал это сознательно, поскольку осенью с ним уже проходила жесткая беседа о правилах вежливости.

Вчера вечером Олесь Черняк получил по лицу за свои слова от человека, которого обидел. С14 не терпит и не будет терпеть обид, в особенности от человека, которому мы помогли так много, в особенности после нескольких разовых разговоров о правилах этикета.

Важное уточнение — сейчас Черняк заявляет, что мы побили Виту, а не только его. Это нечестное и несправедливое обвинение», — заявили в С14.

Избиение одной неонацистки другими неонацистами, напоминающее грызню пауков в банке, уже прокомментировал скандально известный нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

«Я не просто возмущен. Я в ярости! Те, кто это сделали не националисты, а мусора в самом худшем понимании этого слова. Вита могла бы лично меня и Андрея Лозового не благодарить. То, что мы делаем для защиты политзаключенных — это по зову души, а не за слова благодарности.

И еще — предупреждаю — я не Сергей Пашинский и в ногу стрелять не буду. Перед тем, как приблизиться ко мне и моим друзьям, лучше взвесьте риски», — угрожает «плохим неонацистам», обидевшим «хорошую неонацистку» Мосийчук.

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Напомним, Заверуху, которую обвиняют в участии в обстреле поста ГАИ в Киеве в мае 2015 года (тогда в ходе нападения на АЗС были убиты два правохранителя) выпустили из СИЗО под 1,6 млн гривен залога 24 января 2017 года.