Дикий, дикий Запад Украины, или Проект «Вест-Юкрейн» в действии ДЕЙСТВИИ

Внимание! Стёб (ну, почти). Современная идеология Украины всё стремительней отходит от ментальных идеалов России. Наверняка прообразом того, что нужно построить взамен уничтоженных моральных устоев, служит полюбившаяся рагулям Америка.

Но выстроить современные Сполучэни Штаты на русских руинах не получится, и новые идеологи стремятся создать условия подобные тем, с которых начиналась Америка. То есть, пройти все стадии развития хозяев из США.

Мировым обществом наиболее востребована эпоха Дикого Запада, вылившаяся на страницы книг Фенимора Купера и ленты кино в виде смачного Вестерна.

Вот судите сами: в западной Украине появилась собственная золотая лихорадка, но по добыче янтаря. Янтарь Маккены прям.

В местах добычи, как и на Диком Западе, царит произвол и насилие — банды старателей воюют между собой за добычу и территории. Также ходят слухи, что местные чиновники делят между собой контроль над добычными участками, игнорируя закон и силовые структуры. Собственно, и силовые структуры — не указ.

Вся та же самая свистопляска творилась во времена пресловутой Золотой лихорадки в США. Копатели вечно стрелялись из оружия за территорию прииска, отбирали добытое, собирались в большие вооружённые группы и частенько кончали местного шерифа или судью.

А всё началось с того, что в Украине на чёрный рынок улиц массово стало приходить оружие. Как говорил американец Джонни Карсон: «Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним только добрым словом».

А вот доброе слово на Украине перестало иметь свою цену сразу после Майдана.

Современные реалии предлагают и современное оружие: гранатомёты, автоматы и даже БТР при желании. Как говорил Антон Павлович Чехов: «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу пьесы оно должно выстрелить».

Вот, к примеру, из последних событий, попавших в СМИ: Дикий Запад уже в Украине. В конце мая правоохранители задержали в Винницкой области более 40 человек в масках (аналог лицевого платка, наверное) из-за того, что они ворвались на частную охраняемую территорию и открыли стрельбу.

По прибытии правоохранителей (шерифа с маршалами) бандитос отказались сложить помповые ружья, пистолеты и охотничьи карабины. Прям непокорные ковбои и коррумпированный шериф.

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В условиях развала государственной и правоохранительной системы на Украине легально создаются частные армии «ковбоев».

К примеру, группа фермеров из Бобринецкого района Кировоградской области, еще в начале прошлого года основала что-то вроде вооруженного отряда в составе 300 человек, и назвала его «Кировоградские ковбои».

Это целая частная армия, в составе которой имеется много «АТОшников». У них на руках 200 единиц зарегистрированного охотничьего и т. п. оружия. Сколько единиц и видов имеется без регистрации, остаётся только гадать.

Создание собственной армии мотивируется необходимостью борьбы с нападениями вооружённых рейдеров, которые вывезли у отряда «бобринейро» сельхозпродукцию на 50 млн грн.

По всей Украине происходит множество подобных нападений. Обычно их совершают по отлаженной схеме — кто-то подает иск, согласно которому сельхозпредприятие, якобы, не рассчиталось с ним за услуги или товары, требуя изъять взамен урожай.

Суд сразу же дает делу ход, как правило, вообще не информируя про него ответчика.

Затем на склады или на поля приезжают вооруженные люди — иногда с полицаями или наемниками из добробатов, которые забирают урожай и сельхозтехнику. В случае сопротивления фермеров бьют, поджигают имущество и даже похищают тех, кто попытался сопротивляться.

За последние годы подобные грабежи приобрели массовые формы. Бывает, что на поле заходит чужой комбайн, собирает урожай и скрывается восвояси. Вот так вот Дикий Запад Украины собирается вступать в Европу.

Подобный произвол вскоре способен реализоваться в принудительном отборе крестьянской земли, как всё в том же Диком Западе. К примеру, какой-нибудь местный барон, строящий свою мини-империю, составит документ, согласно которому земля будет стоить копейки, и угрозами или пытками вынудит фермера продать свой участок.

Подтверждений я ещё не встречал, но слухи ходят. Так что, создание частных армий становится не чем-то вроде бандитизма, а вынужденной гражданской мерой.

Кстати, стоимость украинской земли уже опустилась до самого низкого ценника в Восточной Европе.

Глядя на всё это, становится ясно, что страна дробит саму себя изнутри на мелкие феодальные уделы, отдельные государства и княжества.

Собственно, концепция Дикого Запада, перетекающего в новое государство, ясна: чтобы создать Сполучени Штаты Украины, нужно раздробить страну по кускам и склеить их воедино. Крым и Донбасс ушли, следом уйдут и остальные.

Кстати, вопросы по контролю территорий вынуждают бороться с коренными «индейцами» Донбасса. Пока что удалось создать только резервацию с целью планомерного истребления москалів. Однако непокорные дикари объединили племена-батальоны в единую силу, отобрали у агрессора «коней со стрелами» и стали частенько давать затрещины украм.

Украинские «кавалеристы» были вынуждены окопаться и до сих пор сидят в замешательстве под дождём из «стрел и копий туземцев». По крайней мере, так они нас видят и на всякий случай скопипастили лозунг-фразу «Хороший москаль — мэртвый москаль».

Разве что скальпы по 2 доллара не снимают. Хотя, если вспомнить о выемке человеческих органов из зоны «АТО», то органы вполне могут сойти за скальпы. Ну и сразу вспоминается реклама Коломойского «Сдай сепаратиста» или «Выгодная пропозиция от ПриватБанк: 10 000 долларов за москаля».

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Алексей Гумилёв, для «Русской весны»