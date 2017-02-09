Диагноз — бандеровец. Перспективы излечения — нулевые (ВИДЕО)

Смотрите в новом выпуске программы «Правда»:

— Михаил Погребинский: «Киев и Донецк не хотят жить вместе»;

— Д. Трамп считает что Захарченко и Плотницкий ничуть не меньшие политические фигуры, чем, в частности, Порошенко;

— Диагноз — бандеровец. Перспективы излечения — нулевые;

— Кто быстрее добьёт Украину: Тимошенко или Порошенко?

— Дайте Пете джавелин, будет Петя хунвейбин.

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