Украина 

Диагноз — бандеровец. Перспективы излечения — нулевые (ВИДЕО)

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Диагноз — бандеровец. Перспективы излечения — нулевые (ВИДЕО) | Русская весна

Смотрите в новом выпуске программы «Правда»:

— Михаил Погребинский: «Киев и Донецк не хотят жить вместе»;
— Д. Трамп считает что Захарченко и Плотницкий ничуть не меньшие политические фигуры, чем, в частности, Порошенко;
— Диагноз — бандеровец. Перспективы излечения — нулевые;
— Кто быстрее добьёт Украину: Тимошенко или Порошенко?
— Дайте Пете джавелин, будет Петя хунвейбин.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486584818

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