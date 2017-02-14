Дежавю: Супруга Андрея Аршавина родила, теперь девочку

Вчера известный футболист Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом. Его супруга Алиса родила ему девочку. Эту информацию сообщила сама счастливая мама в своем микроблоге:

Родила девочку сегодня

Это первый совместный ребенок звездной пары. Напомним, что Андрей и Алиса поженились 1 сентября 2016 года. До этого футболист прожил 10 лет в гражданском браке с ведущей Юлией Барановской, которая родила ему троих детей: Артема, Яну и Арсения. Для его супруги Алисы новорожденная стала третьим ребенком, от предыдущего брака у нее есть сын и дочь, заботу о которых взял на себя сейчас Андрей. Со своими родными детьми он не виделся уже два года, хотя Барановская не препятствует их общению.

Если вам кажется, что вы уже читали информацию о прибавлении в звездном семействе Аршавиных, то это не дежавю. 1 февраля СМИ уже сообщали о рождении у спортсмена …мальчика. Информация основывалась на сообщении коллеги Аршавина по клубу «Кайрат» Исламбека Куата, который поведал журналистам, что Андрея уже поздравила команда с рождением сына.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/dezhavyu-supruga-andreya-arshavina-rodila-teper-devochku.html