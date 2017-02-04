Шоу-бизнес 

Девушку погибшего основателя SOHO не пустили на его похороны

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Вчера в Москве состоялись похороны трагически погибшего Сергея Ткаченко, основателя модного столичного ночного клуба Soho Rooms. Влиятельный бизнесмен выпал из окна 17-го этажа элитного дома в Шмитовском проезде после ссоры со своей девушкой Марией Радуль. Что там конкретно произошло, пока говорить рано. Однако родственники и друзья попросили ее не приходить на похороны. Многие считают, что это она спровоцировала ссору и стала виновницей трагедии.

Марии пришлось проститься с Сергеем в морге. До этого она выложила в соцсетях их совместный снимок с Ткаченко, который подписала: «Мы всегда вместе».

Не появилась на похоронах и бывшая пассия бизнесмена Диана, которая настолько была поражена случившимся, что не нашла в себе силы прийти на панихиду.

Проводить Ткаченко в последний путь пришло огромное количество людей, среди них такие знаменитые персоны как отец Децла продюсер Александр Толмацкий, рэпер T-killah, Dino MC, Влад Топалов. Бизнесмен был похоронен на Щербинском кладбище.

Фото: instagram

Сергей Ткаченко

По материалам: http://starandstar.ru/devushku-pogibshego-osnovatelya-soho-ne-pustili-na-ego-pohoronyi.html

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