Детскую клиническую больницу в Грозном назвали в честь Доктора Лизы

Республиканской клинической больнице Грозного присвоено имя Елизаветы Глинки — директора благотворительного фонда «Справедливая помощь», известного далеко за пределами России как Доктор Лиза. Соответствующее распоряжение дал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Миллионы россиян с болью в сердцах восприняли весть о трагедии с самолётом Ту-154, — написал Кадыров в „Инстаграм“. — Погибли артисты, журналисты, военнослужащие. В этом списке и Елизавета Глинка, которую мы все с вами знали как Доктора Лизу. Она посвятила свою жизнь самому благородному делу — спасению детей из горячих точек. Имея прекрасное медицинское образование, она могла бы спокойно работать в какой-нибудь больнице, но Елизавета Петровна выбрала тяжёлый путь поддержки тех, кому неоткуда ждать помощи. Она являлась исполнительным директором фонда „Справедливая помощь“ и членом Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Я уверен, что её имя навеки останется в памяти народной. Мною принято решение присвоить имя Елизаветы Петровны Республиканской детской клинической больнице в городе Грозном».

Елизавета Петровна Глинка находилась на борту самолета Ту- 154 борт RA-85 572, 223-го летного отряда Минобороны России, направлявшегося с аэродрома Чкаловский в сирийский город Латакия с посадкой на дозаправку в Сочи. Рано утром 25 декабря лайнер вылетел из международного аэропорта Сочи, взяв курс на Сирию. Около 5 часов 27 минут по московскому времени самолет пропал с радаров. В 9 часов утра Минобороны сообщило, что самолет потерпел аварию и рухнул в Черное море примерно в 6 километрах от Сочи. Военное ведомство сообщило, что учитывая характер аварии, не выжил никто.

Елизавета Глинка везла в Сирию медикаменты, предназначенные для университетского госпиталя в Латакии. Сначала разные источники сообщали, что Доктор Глинка, скорее всего, не могла быть на борту лайнера, поскольку задержалась на аэродроме Чкаловский. После полудня в воскресенье имя Докторы Лизы появилось в списке погибших, опубликованном на сайте Министерства обороны РФ. То, что Доктор Лиза была пассажиром погибшего лайнера, подтвердили ее муж, адвокат Глеб Глинка, и глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.

В день гибели Доктора Лизы корреспондент EADaily посетил офис фонда «Справедливая помощь», чтобы почтить память погибшей. У входа в фонд появился импровизированный мемориал с портретом Доктора Лизы, зажженной лампадой и живыми цветами. К мемориалу возле фонда приходят десятки жителей Москвы.

Артур Приймак