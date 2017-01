Детская кровь для бессмертия

Многочисленные фонды западных олигархов финансируют исследования для вечной молодости с помощью детской крови.

В самый канун нового 2017 года западные СМИ забились в очередной истерике по поводу посещения Владимиром Путиным вместе с Нурсултаном Назарбаевым завода Biocad в Санкт-Петербурге, где молодые российские ученые работают над методами лечения раковых заболеваний. Но отнюдь не излечение от рака заинтересовало западные СМИ, а возможность омоложения, продления жизни и обретение бессмертия альтернативными методами.

Тон задало британское издание Daily Mail статьей Is Putin trying to unlock the secret to eternal life? Vlad tours anti-ageing pill factory working on formula that could see people living for 130 YEARS . Заостряя особое внимание на возрасте обоих президентов, издание утверждает, что основной причиной визита стали исследования в области борьбы со старением, омоложением человеческого организма, обретения бессмертия с помощью неких «таблеток молодости». Александр Карабельский, ученый, работающий в этой области, доложил Путину и Назарбаеву, что «первые результаты можно ожидать через год» и что их цель состоит «не в продлении жизни, но скорее в том, чтобы позволить человеку улучшить качество жизни и чувствовать себя моложе в старости». Президентам сказали, что в случае получения успешных результатов на клинических испытаниях, «таблетки молодости» смогут продлить человеческую жизнь до 130 лет.

Информационная кампания, поддержанная в странах СНГ, прежде всего такими рупорами пропаганды, как Радио Свободы , носила в большей степени пропагандистский, нежели научный характер. Хотя такие западные политики, как Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, Ангела Меркель, не говоря уже о королеве Великобритании Елизавете, по сравнению с Путиным и Назарбаевым отнюдь не являются «молодыми перспективными политиками». Интерес же западных СМИ к проблеме бессмертия отражает, прежде всего, ситуацию именно в западном обществе, среди западных политиков и олигархов. А там эксперименты по омоложению и продлению человеческой жизни длятся не одно столетие, причем эти проблемы очень ярко отражаются во всей западной культуре, литературе, музыке, изобразительном искусстве, религиозных практиках, а в последнее время в кинематографе.

За последние годы в Голливуде было снято множество ярких экшн-боевиков, типа «Остров» Майкла Бэя, «Интервью с вампиром», «Другой мир», «Блейд». При всей разноплановости сюжетов, эти фильмы объединяет одна незаметная для простого зрителя идея – обретение бессмертия с помощью стороннего донора органов, и прежде всего крови. Эта идея проходит рефреном через множество произведений западной культуры, отражая реальную работу в западном обществе в этом направлении. Являясь в своей основе паразитическим обществом, Запад не видит иных путей в достижении бессмертия самыми «успешными» своими представителями, кроме как паразитируя на более молодых и здоровых донорах.

Каждый год согласно официальной статистике в мире пропадает от нескольких десятков, до нескольких сотен тысяч детей. Разразившиеся в последнее время на Западе скандалы от описанных мной в статье США – крупнейший потребитель детского секс-рабства , известных как «Пицца-гейт», до тщательно скрываемых фактов исчезновения десятков тысяч детей из опекаемых Ватиканом и британской королевой интернатов для детей коренных жителей Северной Америки, практически никогда не связывают эти факты с использованием похищенных детей в качестве доноров крови и жизненных сил. А ведь именно 101-летний Дэвид Рокфеллер для продления своей жизни 6 раз подвергался операции по пересадке сердца и более полувека официально финансировал работы по омоложению организма с помощью переливания крови путем объединения своей кровеносной системы с более молодой донорской системой в одну.

Многие богатейшие в мире фонды еще с 50-х годов прошлого века официально финансируют исследовательские работы по омоложению человеческого организма с помощью переливания крови от более молодого донора. Подобные лаборатории находятся в самых богатейших исследовательских центрах, таких как Кремниевая долина (Silicon Valley) в США. В СМИ просачивается информация исключительно об опытах на мышах, но даже она выглядит весьма жутко. Как пишет издание VOX, по сообщениям Джефа Берковича:

«Широко распространены слухи, что в Силиконовой долине, где продление жизни является навязчивой научно-популярной идеей, различные состоятельные люди уже начали практиковать парабиоз. Они тратят десятки тысяч долларов на процедуры по переливанию крови из молодых организмов, повторяя их по несколько раз в год….

Ранние исследования являлись новаторскими и интересными. Но интерес к парабиозу уже обгоняет эти исследования. Беркович опасается, что на рынке «сыворотки молодости» наука превратится в профанацию и полностью подчинится спросу. Или еще хуже: черный рынок крови молодых людей будет возникать из поднятой СМИ шумихи и ажиотажа».

Судя по всему, парабиоз сейчас уже перешел на коммерческие рельсы, превратившись из прикладной лабораторной исследовательской работы в очень успешный бизнес-проект для богатых людей. Но что сильно озадачивает — полное отсутствие сообщений о недостатке молодых доноров крови, стремительно растущего числа подобных процедур, а также сведений о «белом рынке» доноров. А ведь судя по размаху, требуется кровь десятков, если не сотен тысяч молодых доноров. Причем наиболее эффективным донором считается 5-летний ребенок.

На фоне происходящего совсем не фантастическими кажутся многовековые рассказы о бессмертии вампиров и о том, что «сильные мира сего» «пьют кровь младенцев». Во всяком случае, известная фотография Дэвида Рокфеллера с «глазами, стреляющими кровью» сейчас выглядит, как иллюстрация многочисленных попыток «излечения от старости».

Именно семья Рокфеллеров финансировала многочисленные медицинские и научные исследования в области генетики, продолжительности жизни, социального поведения, евгеники, химиотерапии и современной медицины, которые имеют определенные достижения. К примеру, еще в 1943 году был опубликован доклад фонда Рокфеллера, в котором обосновывается личное участие людей в отборе крови с целью получения из нее составляющих как с уже известными, так и неизвестными качествами. В докладе в частности говорится:

«Таким образом, то, что начиналось как исследование целесообразности использования животной плазмы в качестве заменителя крови с целью ее переливания, выросло в полноценную программу «отбора» крови для получения отдельных веществ, а также тестирования этих концентратов для лечебно-профилактического применения.

Знания, полученные в лаборатории, полностью посвященные проблемам чистой науки, были быстро и эффективно применены в практике для удовлетворения насущных потребностей человека…»

Фонд Рокфеллеров и несколько других основных фондов занимают лидирующие позиции в перестройке научных исследований, финансировании и направлении исследований и разработок. Эти фонды также несут ответственность за подавление множества альтернативных исследований, научных прорывов и лекарств, которые не соответствуют их целям. Обнародование же результатов альтернативных исследований, методов и препаратов всегда несло для авторов смертельную опасность. Может именно поэтому многие публикации на эту тему до сих пор происходят анонимно в блогах альтернативных СМИ, а не в научных журналах. Ведь авторы подобных публикаций рискуют вместо Нобелевских премий получить пулю в темном переулке, или смерть в автомобильной катастрофе.

К примеру, очень интересное исследование на эту тему было в блогах ресурса Natural News под названием Parabiosis: Elite Transfusing Blood of the Young? Original Research Funded by Rockefeller Foundation, опубликованное анонимно под псевдонимом raptorman. Автор нашел и опубликовал шокирующее исследование, сделанное в 1957 году и финансируемое фондом Рокфеллера.

«Парабиоз относится к переливанию крови от одного организма к другому, буквально объединяя системы кровообращения двух субъектов. Некоторые научные исследования показали улучшение здоровья и долголетия для пожилых мышей, если они прошли процедуру в паре с более молодыми мышами. Это легло в основу технологий омоложения миллиардеров с помощью техники инъекции крови молодых людей. Любые последующие статьи на эту тему являются копиями друг друга, ссылающимися на один и тот же отчет в журнале Nature. К сожалению, публикация только одной части исследования не учитывает возможные последствия для обоих организмов.

В результате последних исследований в области старения, объединение систем кровообращения старой и молодой мыши показало замечательные результаты. В сердце, мозг, мышцы и почти во все другие ткани кровь молодых мышей принесла новую жизнь стареющим органам, делая старых мышей сильнее, умнее и здоровее. У них даже мех стал блестящим. Теперь эти лаборатории начали выявлять компоненты молодой крови, которые отвечают за эти изменения».

В основу этих исследований были положены опыты С.Мак-Кея, описанные в докладе фонда Рокфеллеров от 1943 года, приведенного выше. На примере мышей исследовались аналогии с парами людей возраста 18-47 лет и 5-47 лет, и, исходя из их индивидуальных особенностей, подбиралась пара нужной разницы в возрасте.

В докладе фонда Рокфеллера от 1941 года есть сведения, что исследования в области старения и продления жизни на основе парабиоза велись еще, как минимум, в 1936 году.

Деятельность фонда Рокфеллера в области омоложения является лишь частью комплексной программы, целью которой являются уничтожение несогласных, войны, конфликты, терроризм, контроль популяции людей и полное подчинение оставшихся. Вот несколько программ фонда Рокфеллера:

— финансирование протестных настроений в обществе путем создания организаций «социальной активности» граждан

— финансирование фондом Рокфеллера исследований по евгенике с целью стерилизации 15 млн. американцев

— финансирование фондом Рокфеллера вакцины, приносящей бесплодие

— финансирование евгенических экспериментов над населением в 60-е годы в Чикаго

— цель фонда Рокфеллера – полная депопуляция Земли. Фильм

Оценивая все эти паразитические программы, которые осуществляют нынешние властелины Америки, невольно вспоминаешь легендарную сцену с детьми в концлагере из кинофильма «Щит и Меч»

https://www.youtube.com/watch?v=hoFFhsqmx8Y

Подобных паразитов, живущих за счет жизней других, в мире очень много. И им уже не хватает своих детей. Им нужна кровь и органы здоровых, умных, чистых детей, и поэтому в России сейчас так упорно внедряются ювенальные технологии. Мы и наши дети для этих «рокфеллеров» всего лишь сырье для получения столь необходимых им продуктов, для создания на Земле одного сплошного концлагеря, для построения царства Антихриста. А мы вынуждены до поры до времени улыбаться этим нашим «западным партнерам», чтобы как всегда, набравшись сил, в очередной раз смести с лица Земли эту нечеловеческую мерзость.

Александр Никишин для Колокол России

