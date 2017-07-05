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Дети-палачи ИГИЛ обезглавили предполагаемых шпионов из Турции и России (ФОТО 18+)

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Дети-палачи ИГИЛ обезглавили предполагаемых шпионов из Турции и России (ФОТО 18+) | Русская весна

Пропагандисты ИГИЛ опубликовали видео казни детьми-боевиками предполагаемых шпионов из Турции и России. Видео, скорее всего, снято на севере Ирака.

На видео дети, говорящие на турецком и русском, обезглавливают мужчин, обвиненных в шпионаже. Детей-палачей называют Умаром Аль-Фаруком Ат-Тюрки, Абу Бакром Аль-Туркмани, Катадахом Аль-Фариси и Хаттабом Аль-Руси.

На записи звучат угрозы в адрес стран, активно сражающихся против террористов ИГИЛ*.

Мы не размещаем видео по этическим соображениям.

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* запрещенная в РФ террористическая группировка

Дети-палачи ИГИЛ обезглавили предполагаемых шпионов из Турции и России (ФОТО 18+) | Русская весна

Дети-палачи ИГИЛ обезглавили предполагаемых шпионов из Турции и России (ФОТО 18+) | Русская весна

Дети-палачи ИГИЛ обезглавили предполагаемых шпионов из Турции и России (ФОТО 18+) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1499235680

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