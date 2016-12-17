Десять подростков задержаны в Бельгии за подготовку рождественских терактов

В Бельгии задержаны десять подростков, планировавших теракты на рождественских ярмарках. Об этом сообщила газета Laatste Nieuws со ссылкой на представителя федеральной прокуратуры Эрика Ван Дер Сипта. По словам чиновника, задержанные «были рекрутированы террористическими организациями для подготовки или совершения терактов».

Согласно сообщению издания, подростки получали инструкции от террористов по Интернету. Имено так вербовщики группировки ДАИШ (запрещена в РФ) рекрутируют в мусульманской среде молодых людей, чтобы их руками совершать теракты в Европе.

И их деятельность вовсе не ограничивается одной Бельгией. Как сообщило немецкое издание Der Spiegel, в городе Людвигсхафен 12-летний мальчик иракского происхождения пытался устроить теракт на рождественской ярмарке. Подросток дважды пытался активировать взрывное устройство, но к счастью детонатор так и не сработал. По данным СМИ, мальчик так же был завербован боевиками ДАИШ.