Депутаты Госдумы рассказали о впечатлениях от просмотра «Матильды»
Депутаты Госдумы посмотрели фильм «Матильда» Алексея Учителя и рассказали о своих впечатлениях от киноленты.
«Я хочу вас поздравить. У нас в России появился замечательный, красивый, прекрасно сыгранный и хорошо поставленный фильм. Я не поклонница Николая II, но после просмотра фильма я стала лучше к нему относиться», — заявила ТАСС первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко.
Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов посчитал «Матильду» «замечательным» фильмом. «Фильм надо показывать, никакого запрещения быть не может», — подчеркнул он.
Председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что, когда он был депутатом предыдущего созыва и занимал пост председателя комитета по религиозным и общественным организациям, провел много времени, «обсуждая и готовя проект закона о защите чувств верующих».
«Здесь я пытался найти, где же есть какая-то неприличная форма и какой из сюжетов может содержать признаки состава преступления, я не нашел. Но вывод, который я могу сделать, что Николай II гораздо лучше, я посмотрел на него совершенно другими глазами», — заявил парламентарий.
Также Елена Драпеко рассказала, что желание ознакомиться с «Матильдой» изъявили много депутатов, не только члены комитета по культуре. На просмотре присутствовал и сам Учитель.
Официальный показ «Матильды» в рамках парламентского клуба Госдумы состоится 26 октября наряду с выходом в массовый прокат.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1506669912
One thought on “Депутаты Госдумы рассказали о впечатлениях от просмотра «Матильды»”
Константин Коханов: Ситуация с показом фильма Алексея Учителя «Матильда» только, как салат из мухоморов к обеду, перед выборами Президентом России Владимира Путина на четвёртый срок.
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…Как и тогда в 1997 году выбран подходящий момент, отвлечь народ от политической борьбы за власть в России, на бурную полемику вокруг показа на канале НТВ фильма «Последнее искушение Христа» с привлечением в качестве союзника в борьбе за власть Православной Церкви.
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…1 ноября 1997 года на канале НТВ вечером вышла в свет новая программа Леонида Парфёнова «Суд идёт», которая вся была посвящена скандалу вокруг предстоящего показа 9 ноября 1997 года фильма «Последнее искушение Христа». В одних странах он был запрещён к показу, а в других, были отмечены массовые беспорядки и даже поджоги кинотеатров…
….Казалось бы, и «судиться» было незачем, по этому вопросу, если Статья 45 Конституции РФ, и так давала каждому гражданину неотъемлемое право защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом…
…Многие защитники показа этого фильма считали, что решение показать этот фильм на канале НТВ, абсолютно правильное….
….В то же время противники показа фильма, вели себя неадекватно. …Многие даже не посмотрев фильма, считали его вредным и оскорбляющим чувства верующих, и старались напугать телезрителей страшными последствиями его показа, который может привести к расколу страны и чуть ли не к гражданской войне…
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…От той передачи «Суд идёт!» осталось какое-то омерзительное чувство, что кто-то берётся за тебя решать, что тебе смотреть или кого следует слушать. Ещё несколько подобных инициатив в этом направлении и следует ждать, что начнут указывать, куда тебе нельзя ходить, потому что там, смотреть для духовного развития нечего. А затем останется и недолго ждать указаний, что делать и как поступать с теми, кто больше доверяет своему рассудку, а не проповеди «не убий», среди тех, кто убьёт, не моргнув глазом даже любого проповедника.