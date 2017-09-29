Депутаты Госдумы рассказали о впечатлениях от просмотра «Матильды»

Депутаты Госдумы посмотрели фильм «Матильда» Алексея Учителя и рассказали о своих впечатлениях от киноленты.

«Я хочу вас поздравить. У нас в России появился замечательный, красивый, прекрасно сыгранный и хорошо поставленный фильм. Я не поклонница Николая II, но после просмотра фильма я стала лучше к нему относиться», — заявила ТАСС первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко.

Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов посчитал «Матильду» «замечательным» фильмом. «Фильм надо показывать, никакого запрещения быть не может», — подчеркнул он.

Председатель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что, когда он был депутатом предыдущего созыва и занимал пост председателя комитета по религиозным и общественным организациям, провел много времени, «обсуждая и готовя проект закона о защите чувств верующих».

«Здесь я пытался найти, где же есть какая-то неприличная форма и какой из сюжетов может содержать признаки состава преступления, я не нашел. Но вывод, который я могу сделать, что Николай II гораздо лучше, я посмотрел на него совершенно другими глазами», — заявил парламентарий.

Также Елена Драпеко рассказала, что желание ознакомиться с «Матильдой» изъявили много депутатов, не только члены комитета по культуре. На просмотре присутствовал и сам Учитель.

Официальный показ «Матильды» в рамках парламентского клуба Госдумы состоится 26 октября наряду с выходом в массовый прокат.

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