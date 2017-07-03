Депутат: Войска НАТО в Литве могут использовать против местного населения

После 2020 года, когда закончатся дотации из фондов Европейского союза для Литвы, и в стране начнется массовое недовольство социально-экономической ситуацией, войска НАТО в Прибалтике могут быть использованы для подавления акций протеста мирного населения. Об этом заявил депутат городского совета Клайпеды, председатель Клайпедского отделения Союза русских Литвы Вячеслав Титов во время выступления в Дискуссионном клубе «Калининградский блог-пост», сообщает портал RuBaltic.ru.

«Контингент НАТО в Прибалтике регулярно сталкивается с местными жителями», — отметил гость мероприятия депутат Клайпедского горсовета Вячеслав Титов. «Солдаты Североатлантического альянса некорректно ведут себя по отношению к местному населению, что провоцирует периодические стычки, — сообщил Титов. — При этом натовский контингент не может обеспечить военную безопасность Литвы от так называемой „российской угрозы“, официальные объяснения его присутствия в странах Прибалтики не выдерживают никакой критики». По мнению политика, возможной подлинной причиной дислокации войск НАТО в Клайпеде и других городах Литвы может быть их потенциальное участие в подавлении массовых акций протеста. Вячеслав Титов также высказал уверенность, что войска Литовской Республики не смогут поднять оружие против своих сограждан и не выполнят приказа властей разогнать массовые протесты. «Именно для этого и необходимы войска НАТО в Литве», — считает Титов.

Добавим, что на днях полиция Литвы задержала за драку голландских военных из размещенного в стране батальона НАТО — причиной конфликта стал неоплаченный счет.

Инцидент произошел в субботу вечером в Вильнюсе, однако департамент полиции Литвы сообщил о случившемся в воскресенье. По его информации, из-за неоплаченного счета началась драка, в которой приняли участие два иностранных военных, и еще двое натовцев из Нидерландов находились при этом рядом. В результате конфликта пострадал 32-летний мужчина. Ему была оказана медицинская помощь. Военные НАТО, которые участвовали в потасовке, после опроса и проверки на трезвость были отпущены. Полиция проводит следственные мероприятия по факту ЧП.

Напомним, что это не первый случай противоправного поведения размещенных в Литве военных НАТО. 20 февраля в Клайпеде полиция задержала пятерых агрессивно настроенных пьяных чешских военнослужащих НАТО, которые отказались подчиняться требованиям прибывших на место происшествия полицейских и попытались оказать им «организованное физическое сопротивление». Также конфликты на почве алкоголя возникали ранее в Шяуляе, Ионаве, Вильнюсе. В соседней Латвии осенью прошлого года британский военнослужащий нанес травмы латышу в столичном McDonald’s.