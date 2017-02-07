Депутат Рады призвал участников «блокады Донбасса» воевать с полицией

Депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк обратился к участникам блокады железной дороги, ведущей на Донбасс, с призывом использовать оружие против украинских правоохранителей. Об этом он написал в своем Facebook.

«У вас есть официально зарегистрированное оружие, и вы имеете полное право его применять в случае угрозы вашей жизни», — обратился Парасюк к участникам блокады. Он также призвал «регулярные подразделения ВСУ и „добробатов“ по мере возможности поддержать собратьев».

«Если против ветеранов АТО (карательная операция на Донбассе — прим. EADaily), волонтеров, активистов будет применена сила и совершатся попытки деблокировать пути, это будет началом конца», — написал Парасюк.

Как сообщало EADaily, 25 января участники «украинских добровольческих батальонов», поддерживаемые рядом парламентариев, заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из ЛНР. Спустя неделю был перекрыт железнодорожный переезд близ города Артемовск («Бахмут» — по-киевски) в Донецкой области, ведущий в ДНР. Полиция уже пыталась разблокировать железнодорожные пути с применением дубинок и слезоточивого газа. 5 февраля депутат Верховной рады Парасюк ударил на блокпосту сотрудника полиции и угрожал другим полицейским физической расправой.

СБУ осудила действия радикалов, назвав их популистскими и незаконными. Замминистра по делам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Георгий Тука и глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз предупредили, что блокирование железной дороги может угрожать не только энергетике региона, но и нарушить электроснабжение теплоэлектростанций (ТЭС) центральной и западной Украины.