Депутат Рады, предложивший «аренду» Крыма, лишен украинского гражданства

Президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства депутата Рады, который ранее высказал инициативу об «аренде» Крыма.

Об указе главы государства рассказал на своей странице в социальной сети Facebook лидер радикалов Олег Ляшко. По его словам, властям Украины удалось найти повод для лишения гражданства.

«Да, мы этого добились! Президент Украины сегодня подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Украины Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады», — написал Ляшко.

Напомним, в феврале газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что за неделю до ухода в отставку бывшему советнику президента США по нацбезопасности Майклу Флинну был передан план снятия санкций с России. Он якобы включал в себя масштабное урегулирование украинского конфликта, включая отмену присоединения Крыма к России. Полуостров предлагалось передать в аренду Москве на 50 лет, и то лишь после того, как граждане Украины одобрят это на референдуме.

В материале упоминался депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Андрей Артеменко, который якобы «видит себя в качестве лидера новой Украины, подобного Трампу». Именно он, по версии газеты, был проводником «мирного плана» команды Дональда Трампа на самой Украине.

Напомним также, что Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. За присоединение высказались 96,77% жителей региона. Однако Киев по-прежнему считает Крым своей территорией.