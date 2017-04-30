Проишествия 

Депутат Рады, предложивший «аренду» Крыма, лишен украинского гражданства

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Андрей Артеменко больше не украинец. Фото: segodnya.ua

Президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства депутата Рады, который ранее высказал инициативу об «аренде» Крыма.

Об указе главы государства рассказал на своей странице в социальной сети Facebook лидер радикалов Олег Ляшко. По его словам, властям Украины удалось найти повод для лишения гражданства.

«Да, мы этого добились! Президент Украины сегодня подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Украины Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады», — написал Ляшко.

Напомним, в феврале газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что за неделю до ухода в отставку бывшему советнику президента США по нацбезопасности Майклу Флинну был передан план снятия санкций с России. Он якобы включал в себя масштабное урегулирование украинского конфликта, включая отмену присоединения Крыма к России. Полуостров предлагалось передать в аренду Москве на 50 лет, и то лишь после того, как граждане Украины одобрят это на референдуме.

В материале упоминался депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Андрей Артеменко, который якобы «видит себя в качестве лидера новой Украины, подобного Трампу». Именно он, по версии газеты, был проводником «мирного плана» команды Дональда Трампа на самой Украине.

Напомним также, что Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. За присоединение высказались 96,77% жителей региона. Однако Киев по-прежнему считает Крым своей территорией.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/30/deputat-rady-predlozhivshiy-arendu-kryma-lishen-ukrainskogo-grazhdanstva

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