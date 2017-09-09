День танкиста: Минобороны показало уникальные кадры работы экипажа Т-90 (ВИДЕО)
Минобороны РФ ко Дню танкиста опубликовало видео с танком Т-90 «в главной роли».
На кадрах можно увидеть работу экипажа Т-90: танкисты выполняют погрузку боеприпасов, подготовку тяжелой машины к движению, вождение с преодолением различных препятствий и стрельбу из штатного орудия.
При помощи камер, установленных внутри танковой башни, зритель может увидеть работу автомата заряжания танка Т-90 и выстрелов 125-мм орудия.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1504944974