Россия 

День рождения В.И. Ленина 1870г. — 2017г.

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Сегодня День Рождения Владимира Ильича Ленина!

 

Первого руководителя первого в Мире народного Государства рабочих и крестьян, где они, впервые в мире, имели конституционные права на труд, на образование, на бесплатную медицинскую помощь, на беспримерные в истории социальные права, льготы и государственную поддержку.

 

Предатели и государственные преступники развалили СССР.   Кровь, хаос, нищета, бандитизм и бесправие стали обыденностью на территории всех осколков бывшего СССР.  Поэтому мы все чаще и чаще будем вспоминать основоположников Первого в Мире Государства рабочих и крестьян — В.И. Ленина и И.В. Сталина. Их политический опыт и теоретические работы будут востребованы в недалеком будущем в России и других советских республиках.

 

 

 

Да здравствует Власть рабочих и крестьян!  Мир хижинам — война дворцам!
Этот лозунг революции 1917 года и сегодня актуален для подавляющего большинства трудового народа.

От него до сих пор бьются в припадках патологической ненависти паразиты-эксплуататоры всех мастей. Но суд народа-суровый и справедливый для них неизбежен.

 

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108209/18251/1870

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