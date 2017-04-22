День рождения В.И. Ленина 1870г. — 2017г.

Сегодня День Рождения Владимира Ильича Ленина!

Первого руководителя первого в Мире народного Государства рабочих и крестьян, где они, впервые в мире, имели конституционные права на труд, на образование, на бесплатную медицинскую помощь, на беспримерные в истории социальные права, льготы и государственную поддержку.

Предатели и государственные преступники развалили СССР. Кровь, хаос, нищета, бандитизм и бесправие стали обыденностью на территории всех осколков бывшего СССР. Поэтому мы все чаще и чаще будем вспоминать основоположников Первого в Мире Государства рабочих и крестьян — В.И. Ленина и И.В. Сталина. Их политический опыт и теоретические работы будут востребованы в недалеком будущем в России и других советских республиках.

Да здравствует Власть рабочих и крестьян! Мир хижинам — война дворцам!

Этот лозунг революции 1917 года и сегодня актуален для подавляющего большинства трудового народа.

От него до сих пор бьются в припадках патологической ненависти паразиты-эксплуататоры всех мастей. Но суд народа-суровый и справедливый для них неизбежен.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108209/18251/1870