Демонтаж Украины: Госдеп США прислал «серого кардинала» (ФОТО)

Возможно, вы ещё не успели услышать о том, что на Украину приезжал представитель американского Госдепа. Казалось бы, ну едет и что с того. Однако, это первый официальный визит американских кураторов после инаугурации Трампа, да и сам визитёр далеко не так прост, как можно подумать.

В общем, знакомьтесь, Тина Кайданов – бывший координатор по борьбе с терроризмом, зампомощника секретаря Госдепартамента США по политико-военным вопросам и «серый кардинал», да и просто припрятанный «джокер» в нескольких военных конфликтах, произошедших вследствие распада СССР. Отныне, вероятнее всего, Кайданов – это новый куратор Украины от США по вопросам войны с русским «агрессором».

Тина является специалистом по славянским народам, да и сама имеет славянские корни. Об этом говорит её фамилия и окончание в ней. Корнем фамилии «Кайданов» является слово «кайданы» (цепи, оковы, кандалы). Как известно, после получения гражданства США, многие полит. преступники американизируют свои фамилии, после чего фамилия перестаёт склоняться. Иначе говоря, наша Тина могла бы вполне быть Кайдановой по происхождению.

Как оказалось, наша Тина не так уж проста, на неё нет практически никакого досье.

Всё, что можно найти – это сомнительная страница на английском языке в Википедии и устаревшие новости о посещении Тиной других стран. Также Тина прослеживается в других конфликтах под фамилией Кейденау и имеет не столь худощавый вид как ныне (на фото).

Это делалось намеренно, чтоб в случае чего, можно было списать замену фамилии на ошибку в переводе, а интернет-поисковики просто запутаются. Кстати, фамилия и внешность Тины менялись одновременно. Никакой пластики, просто откармливали бургерами или отбирали их. В общем, мутная она личность.

После работы Тины Кайданов за ней почти всегда тянется шлейф обострений военных и политических конфликтов, которые так или иначе касаются России. Кайданов наследила в Армении, Грузии, Азербайджане, бывшей Югославии, а теперь приехала в Украину.

Чего стоит от неё ждать? Скорее всего, обострения конфликта на Донбассе.

Кайданов заявила, что «Украина была и остается приоритетом повестки дня Администрации США», отметила важность дальнейшего продвижения внутренних реформ в Украине, неизменность твердой поддержки со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пообещала военную помощь от США.

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Приезд Кайданов странным образом совпадает с провокациями и подрывом автомобиля ОБСЕ, в котором погиб гражданин США. После чего Порошенко настаивал на вводе миротворцев, а за неделю до этого плакался в Великобритании о «страшном русском агрессоре». Всё это немного смахивает на почерк ранних конфликтов вблизи границ РФ, в которых тоже была замешана Кайданов.

Если проследить за конфликтами, в которых была замешана Кайданов раньше, и сопоставить их с украинским, то это наводит на мысль о том, что Кайданов занималась вопросом Украины ещё до того, как там появилась.

«Серба на вербу»: развал Югославии и Украины

Механизмы и инструменты разжигания национальной розни аналогичны югославским.

В Югославии так же, как и на Украине, появились националисты, которые организовывали свои вече как на Майдане, запрещали и изменяли язык, а также письменность. Сербскохорватский язык был изменён на хорватский. Сначала было изменено название, а затем и грамматические нормы языка. В служебной переписке и в СМИ было запрещено кириллическое письмо (что тоже планируют сделать на Украине).

Из школьных программ были изъяты тексты по сербской истории, сербские писатели и поэты. Сербов в государственных учреждениях заставляли подписывать «листы лояльности» новому хорватскому правительству. Отказывавшихся делать это немедленно увольняли. Особенно заметно это было в системе МВД, причём часть служащих там сербов была арестована.

Даже кричалки были придуманы аналогичные. «Серба на вербу» и «Кто не скачет – тот шиптар» были переиначены на Украине одной конторой.

Также хорватские экстремисты устраивали гонения на Сербскую православную церковь, как «Правый сектор»* на Русскую православную. Довольно часто происходили избиения священников, провокации у церквей во время богослужений, минирования храмов и осквернения могил. Происходило это под пристальным присмотром хорватской полиции, которая арестовывала священников, запрещала верующим собираться и мешала проведению праздников. Ничего не напоминает?

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Использовались также политические методы и экономические рычаги. Применялись различные энергетические блокады, запрет соседских товаров и так далее. Всё это очень похоже на действия украинских нациков, которыми также руководит американский Госдеп. Так что подозрения о боснийском сценарии, имеющемся в планах США, также не исключается.

Однако, каждая ситуация по-своему уникальна, и как будут обстоять дела дальше — неведомо. Но всё-таки последнее слово за Россией, да и времена уже давно не те, что были.

Как бы Кайданов не запустила сценарий «Кайдашева сім’я» по повести украинского Нечуя-Левицького, где все друг с другом ссорятся и до конца своих дней так и не находят примирения. Это и есть наилучший сценарий для Штатов, ведь их успех заключается в окончательном уничтожении связей России с Украиной. Наша же цель – помешать им это сделать.

Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»

* запрещенная в РФ экстремистская организация.