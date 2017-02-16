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Демократы придумали «вмешательство России» после поражения на выборах в США, — Трамп

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Демократы придумали «вмешательство России» после поражения на выборах в США, — Трамп | Русская весна

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что демократы придумали тему России после тяжелого поражения на президентских выборах в 2016 году.

«Демократам пришлось придумать историю о причинах, по которым они проиграли выборы (306), поэтому они придумали историю — Россия. Фейковые новости!» — написал Трамп в своем Twitter.

Трамп победил на выборах, набрав 306 голосов выборщиков от штатов (против 232 у кандидата от демократов Хиллари Клинтон) при необходимом для победы минимуме в 270. Однако при этом за Клинтон проголосовали почти на три миллиона американцев больше.

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Ранее сообщалось, что неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, сославшись на данные о перехваченных телефонных звонках, что члены президентской кампании Дональда Трампа якобы неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения про связи команды президента США Дональда Трампа с российской разведкой не основаны ни на каких фактах. По его словам, «это абсолютно газетное сообщение, которое не основано ни на каких фактах и которое не указывает ни на какие конкретные факты».

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487260952

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