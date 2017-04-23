Проишествия 

«Демократическая коалиция» Сирии заявила об окружении Ракки

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SDF: Ракка окружена. Фото: comandir.com

«Сирийские демократические силы» (SDF), состоящие из отрядов этнических курдов и арабов, и действующие при поддержке США, объявили об окружении сирийского города Ракка — неофициальной столицы террористической группировки ДАИШ (запрещена в России). Об этом сообщает курдское агентство ANF News.

SDF взяли под контроль все стратегические трассы, ведущие в этот населенный пункт, уточнила пресс-секретарь альянса Шихан Шех Эхмед. «Мы перерезали связь с Ираком, освободив дорогу в Дейр-эз-Зор, и взяли под контроль восточную часть провинции Ракка. С наступлением на город Табка все маршруты снабжения были окончательно перерезаны, мы взяли под контроль дороги Ракка — Табка и Ракка — Дамаск», — сказала она.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/23/demokraticheskaya-koaliciya-sirii-zayavila-ob-okruzhenii-rakki

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