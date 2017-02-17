Демография и способы ее решение в России

С очевидностью, рано или поздно, при замене либерального правительства на патриотическое, Россия решит свои экономические проблемы и в условиях развития на первый план сразу вылезет демографическая проблема: убыль населения и его естественное старение.

По всем демографическим предсказаниям, которым не верить нельзя, т.к. они основаны на естественной пролонгации демографических изменений населения России за предыдущие годы ее существования, определено последовательное обострение демографической ситуации в России, определяемого катастрофическим демографическим провалом России в 90-е годы XX века. И такое развитие демографической ситуации будет предрешенным, если Россия не выработает рецепта от подобного катастрофического сценария развития. Рецепт решения демографической проблемы лежит в области развития бракосемейных отношений, в нормальном существовании семьи.

Развитие бракосемейных отношений в России:

До 1917 года Россия была крестьянской страной со слабо развитой промышленностью. Основная форма семьи в России – патриархальная семья во главе с мужчиной, мужем. Доход патриархальной семьи всецело определялся числом мужчин в семье – мужских рабочих рук и их производительностью. Семья с большим числом рабочих рук, при прочих равных условиях, имела больших достаток, по сравнению с семьей, с меньшим числом рабочих рук. Семьи, включающие мало мужчин и много женщин, девочек — нахлебников в народном понимании, были бедными, малоимущими, не способными к прокорму. Подобное деление патриархальных семей по достатку наблюдалось как в деревне, так и в городе в среде промышленных рабочих.

В условиях высокой зависимости экономики патриархальной семьи от числа рабочих рук предназначение женщины в такой семье определялось необходимостью рождения и воспитания детей, прежде всего, мальчиком: чем больше женщина рожала мальчиков, тем выше были шансы семьи на существование и развитие. Как следствие, в патриархальной семье женщины рожали в течение всего детородного возраста. Существенно, что даже при малой длительности жизни и при крайне низком уровне развития медицины и, как следствие, высокой детской смертности население в России постоянно возрастало даже с учетом убыли в результате постоянных войн.

Зависимость дохода патриархальной семьи от числа и производительности рабочих рук определяло то, что подушевой доход семьи при достаточном количестве рабочих рук слабо зависел от труда отдельных членов семьи и определялся совокупным трудом всей семьи. Например, при болезни одного члена семьи его труд всегда мог быть замещен, компенсирован объединенным трудом остальных членов семьи. В свою очередь, отсутствие зависимости экономики партиархальной семьи от труда отдельных ее членов определяло возможность отвлечения женщины от производительного труда и определение ее роли как домохозяйки, хранительницы очага и воспитательницы рожденных ею детей.

Экономическая необходимость обеспечения и поддержания высокой рождаемости в патриархальной семье, в свою очередь, обеспечивалась и поддерживалось морально-нравственными и религиозными установками общества, прежде всего, низким брачным возрастом, прежде всего, девочек, святостью семьи и запретом абортов, которые всецело ориентировали женщину на рождение, воспитание детей и содержание дома.

Ситуация начала меняться в период с конца XIX — начала XX века при переходе России к капитализму и выделению класса промышленных рабочих, когда капитал начал привлекать женщин на производство, первоначально — разово, а дальнейшем – на постоянной основе, забирая детей из семьи и обеспечивая их содержание в детских садах и яслях. В России втягивание женщин в производство началось, прежде всего, в районах традиционного развития ткачества. После 1917 года данный процесс принял всеобщий характер: все женщины должны были трудиться на производстве. Как следствие, изменилась социальная роль, социальная функция женщины в семье: женщина перестала быть домохозяйкой, хранительницей очага и воспитательницей детей, а поднялась до уровня добытчика.

Следствием прихода женщин на производство стало изменение экономики семьи, которая теперь стала определяться не количеством мужских рабочих рук, а рабочими руками мужчины и женщины, мужа и жены данной семьи, их совокупным заработком на производстве. С учетом ограниченности заработка мужа и жены на производстве определяющим для семьи стал подушевой семейный доход. В этих условиях отвлечение жен от производства и перевод к работе в домашнем хозяйстве приводил к резкому падению совокупного и подушевого дохода семьи, который компенсировался перенапряжением мужа-добытчика, работающего сверх биологической нормы, что, в конечном итоге, предопределило раннюю смертность мужчин: во всех промышленно развитых странах продолжительность жизни мужчин всегда меньше продолжительности жизни женщин. Выбытие кормильца при наличии детей приводило семью к абсолютной нищете. Как следствие, для исключения подобного катастрофического развития женщины отказались от рождения множества детей, и семья перешла от многодетности к рождению и воспитанию одного, реже двух детей.

Социальным фактором, закрепляющим рождение и воспитание в семье одного, двух детей, стало снижение общей религиозности населения и переход к атеизму. На западе данный фактор подкрепился развитием либеральной сексуальной пропаганды, декларирующей отказ от традиционных семейных морально-нравственных ценностей и распространение гомосексуализма, что, в свою очередь, привело к дополнительному снижению рождаемости.

Фактором, косвенно влияющим на снижение рождаемости, стал отказ от малоэтажного жилищного строительства, и переход городского населения к проживанию в отдельных квартирах. Как следствие, исчезли семьи, состоящие из нескольких поколений, и, в конечном итоге, привела ликвидация важнейшего семейного института: института бабушек и дедушек, которые в патриархальных семьях обеспечивали сохранение и передачу внукам, правнукам семейных морально-нравственных ценностей, а также их социализацию и воспитание, компенсируя тем самым домашнюю нагрузку по уходу за детьми на женщину-матерь. В такой ситуации первоначально бизнес, а в дальнейшем государство, вынужденно начали развивать систему дошкольного содержания детей – детские сады, принимая на себя нагрузку по содержанию, воспитанию и социализации малолетних детей при нахождении матери на производстве. В дальнейшем данная социальная функция была перенесена школу, на школу были возложены не свойственные для нее обязанности по формированию у ребенка-школьника определенных морально-нравственных семейных ценностей, тех ценностей, утрата которых произошла при разрушении института бабушек и дедушек. Особенно показательно данный процесс развился в Европе, где, например, школа занимается половым просвещением, определением половой принадлежности школьников, и где ювенильная юстиция определяет отношение между ребенком и родителями, замыкая тем самым на себя основные семейные функции.

Определенные выше закономерности развития бракосемейных отношений распространяются не только на христианские семьи европейских народов, но и на семьи народов любых религиозных конфессий. Наиболее показательны в этом отношении семьи, исповедующие ислам. Если такая семья живет в сельской местности и основной источник дохода семьи – труд на земле, то такая семья традиционно патриархальна, в ней женщина не работает, занимается домашним хозяйством, и семья имеет множество детей. Если же семья, исповедующая ислам, переезжает в город, то через одно-два поколения она начинает дробиться, дети в такой семье после вступления в брак последовательно отказываться от рождения множества детей.

Демографическая политика России:

2.1. Материнский капитал:

Материнский капитал, выплачиваемый государством для поддержки рождаемости в семье, — отличная, крайне правильная мера, направленная на поддержание дохода семьи в условиях снижения в следствие ухода женщины с производства по рождению и воспитанию ребенка. Но влияние данной меры не следует преувеличивать.

В условиях, когда население России большей частью представлено городским населением, живущим в многоэтажных домах, и когда основная форма семьи — городская семья, где доход семьи есть совокупным доход супругов от работы на производстве, и где благополучие семьи определяется относительным доходом, приходящимся на каждого члена семьи, действие данной меры ограничено и не может превысить относительную величину дохода, приходящегося на каждого члена семьи. В этом смысле, для обеспечения увеличения рождаемости сверх ожидаемых величин государство должно выплачивать материнский капитал в постоянно возрастающих размерах, что, естественно, невозможно.

2.2. Изменение брачного возраста:

Снижение брачного возраста – один из наиболее эффективных способов регулирования рождаемости. Достаточно посмотреть на исламские государства и исламские семьи, где повсеместно брачный возраст для девочек значительно ниже, чем брачный возраст девочек в европейских государствах. И дело не в низкой продолжительности жизни в этих странах, а в том, что, с одной стороны, низкий брачный возраст наилучшим образом обеспечивает воспроизводство рабочих рук, а, с другой стороны, избавляет семьи от «непроизводительных ртов», позволяя тем самым экономить материальные ресурсы семьи. При этом переход девочки-невесты в семью мужа поднимает ее социальный статус, т.к. она становится матерью детей, что для патриархальной семьи – наиглавнейшая семейная функция.

2.3. Переход от многоэтажного домостроения к одноэтажному:

Переход к малоэтажному строительству, прежде всего, на селе с выделением хозяйственных участков семье и создание условий для фермерства, позволяет вернуться к полупатриархальным, большим семьям, в которых вместе проживают различные поколения одной семьи. Данная мера обеспечит возвращение в семью бабушек и дедушек, что, в свою очередь, будет способствовать снижению хозяйственной нагрузки на мать-жену и обеспечит возвращение в семью традиционных морально-нравственных ценностей.

С другой стороны, переход к семьям, в которых вместе проживают различные поколения, обеспечит снижение нагрузки на государственные социальные учреждения, т.к. при наличии дедушек и бабушек исчезнет необходимость отправления детей в детские учреждения.

Оборотной стороной данной проблемы будет проблема снижения пенсионного возраста. Если сейчас для снижения пенсионной нагрузки на бюджет государство, руководствуясь советами либералов, вынужденно повышает пенсионный возраст, то при возвращении в семью бабушек и дедушек возникнет проблема как раз снижения пенсионного возраста для того, чтобы бабушки и дедушки быстрее включались в производительные функции своей семьи.

Возвращение людей пенсионного и предпенсионного возраста в семью в перспективе приведет к омолаживанию среднего возраста работающих и к решению проблемы молодежной безработицы.

Снижение пенсионного возраста особенно актуальна для Европы, где в пенсионной, а, следовательно, и в демографической политике, делали все с точностью до наоборот: повышали пенсионный возраст. Серьезные проблемы молодежной безработицы Европы есть как раз следствие решения пенсионной проблемы без учета ее влияния на демографическую ситуацию.

2.4. Решение демографических проблем – возвращение патриархальной семьи

Предыдущие пункты решения демографической проблемы – это простейшие первоочередные шаги, которые могут только частично сгладить демографическую проблему, но решить ее кардинальным образом не могут. Для полного решения демографической проблемы необходимо вернуть патриархальные семьи, прежде всего, в сельскохозяйственных производительных регионах России, в которых женщина не работница, не добытчица, а мать, хранительница очага, воспитательница множества детей. В этом ей должны помочь и могут помочь родители мужа: бабка и дед, живущие с ней под одной крышей в большой крестьянской семье.

Подобное возможно, если решить ряд экономических проблем: всемерно поддержать фермерские хозяйства и открыть фермерам рынки сбыта. Это, в свою очередь, требует возвращения в деревню, в село, в сельскохозяйственное производство сельскохозяйственной кооперации по типу той, которая существовала в СССР в форме сельхоз- и потребительской кооперации, или в России до 1917 года в форме кооперации сельхозпроизводителей.

При развитии сельхозкооперации необходимо всемерно поощрять открытие сельскохозяйственных рынков, перерабатывающих предприятий, владельцами которых должны быть сами сельхоз- и потребительские кооперативы. При развитии данного процесса в Россию вернуться крупнейшие сельскохозяйственные ярмарки, города России покроются сельхозрынками, на которых цены будут в разы ниже, чем в торговых сетях, а фермеры и сельхозпроизводители не будут зависеть от монополии торговли.

2.5. Поддержка, возвращение и защита традиционных морально-нравственных ценностей общества. Ликвидация либеральной пропаганды и гендерного феминизма

Возвращение к патриархальной семье в России, в свою очередь, требует возвращения к традиционным морально-нравственным и религиозным истокам и ценностям России. Сейчас после многолетнего атеизма наблюдается второе крещение России. Этот процесс должен быть всемерно поддержан государством. Церковь должна вернуться в общество в качестве духовно-нравственного воспитателя нашего народа, общества. Отсюда, с необходимостью в школы должно вернуться религиозное образование. Но не в том смысле, что все дети должны готовиться быть священниками или служителями церкви, а в том, что дети, подрастающее поколение должно знать основы христианской культуры, должны знать основы христианской морали и нравственности, должны знать основы закона Божия, т.к. именно этот закон лежит в основании семьи и семейной любви, и должно им следовать. Дети, подрастающее поколение должны знать и понимать, что семья создается для любви и что дети должны рождаться и воспитываться в любви, и что основное предназначение семьи – рождение и воспитание детей. В этом смысле, школа должна не подменять школу в ее функции воспитания детей, а дополнять ее, расширяя и наполняя семейное воспитание дополнительными ценностями.

Обеспечивая возвращение к патриархальной семье, к традиционным морально-нравственным и религиозным ценностям России необходимо всецело противодействовать либеральному экстремизму в вопросах брака и семьи. В этом смысле, возвращение к патриархальной семье это – не очередное домашнее порабощение женщины, а это возвращение женщины к ее биологической и социальной роли в обществе: хранительнице очага, женщины-матери и воспитательнице детей, возвращение женщины к тому, что ей предначертано обществом. Другое дело, что, воспитывая детей, женщина сама должна развиваться, должна опережать в духовном развитии собственных детей. История России демонстрирует множество примеров величия, красоты и ума женщин, воспитанных в патриархальных семьях, ведущих домашнее хозяйство и заботящихся о своих детях. Данные примеры должны стать всеобщими в школе, в каждой семье.

Брак, как социальная форма регулирования половых отношений, не может включать в себя однополые отношения. Поскольку, в конечном итоге, брачные отношения всегда направлены на рождение и воспитание детей, то однополые отношения мужчин и женщин по естественной и социальной природе брака не есть брак и не могут считаться браком, а есть половые отношения между отдельными мужчинами и женщинами. С другой стороны, поскольку семья – это социальная форма взаимоотношений мужчины и женщина основе существующей формы брака, то пара, группа людей, существующая на основе однополых половых отношений, не существует в браке и, следовательно, не образует семью и не может считаться семьей. Отсюда, поскольку защита семьи, традиционной семейной морали и нравственности – наиважнейшая, наиглавнейшая функция общества, государства, то поэтому пропаганда однополых половых отношений в России должна быть запрещена.

Государство и общество не вмешиваются в личные отношения между людьми, в том числе и в половые отношения однополых группы, если такие отношения не выходят за границы данной однополой групп. Но как-только половые отношения однополых пар, групп пересекают эту границу и начинают влиять на мораль и нравственность общества, государство должно жестко пресекать подобные действия, как разрушающие традиционную общественную мораль и, в конечном итоге, разрушающие основы государственности.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110098/17217/-