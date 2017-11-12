Демографическая ситуация на Украине: шокирующие цифры

Украина вошла в десятку стран мира с наивысшими темпами сокращения населения (более чем на 15% до 2050 г.).

Последствия такой интенсивной убыли населения выходят за рамки простого сужения физической основы формирования человеческого потенциала.

Об этом в своей статье пишет Лидия Ткаченко, к.э.н., ведущий научный сотрудник Институт демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины.

Так, если ориентироваться на юридически обозначенный трудоспособный возраст (16–59 лет), доля этой возрастной группы уменьшилась с максимальных 64,4% в 2008—2009 гг. до 61,3%. Если принимать во внимание реалии рынка труда, более адекватной нижней границей, 20 лет, поскольку в более раннем возрасте уровень экономической активности близок к нулевому. Удельный вес населения 20–59 лет достигал максимума 59,0% в 2011 г., а сейчас снизился до 57,6%.

«Сокращение населения трудоспособного возраста как движущая сила, а также быстрый темп постарения, связанные со старением. Совершенно очевидно, что преодолеть эти вызовы в условиях макроэкономической нестабильности, слабости системы социальной защиты и открытого конфликта поколений, непред перспективе» , — считает ученый.

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