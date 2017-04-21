Делятся по-братски: В болгарском порту Бургас замечены САУ «Гвоздика»

В болгарском порту Бургас замечена погрузка дивизиона САУ «Гвоздика». Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил военный обозреватель Борис Рожин (Colonel Cassad).

На фото видна как минимум одна батарея САУ и машины управления. Помимо этого, на фотографиях видна еще какая-то техника, скрытая тентами.

«С учетом того, что Болгария является одним из крупнейших логистических хабов по перевалке оружия на Ближний Восток, можно предположить, что готовится новая отправка сирийским боевикам и скоро эти орудия всплывут в Идлибе или Дераа, — пишет Рожин. — Разумеется, как указывалось еще в прошлом году, формально (если это не поставки по линии секретных фондов ЦРУ), оружие закупают Саудовская Аравия и Катар, которые воздухом и морем вывозят их с Балканского полуострова и уже потом распределяют в соответствии с текущими нуждами сирийской войны».

Нельзя исключать и вариантов с отправкой груза на Украину, где еще с 2014 года имеется существенный дефицит САУ, который в частности был отражен в отчетах Military Balance. Болгарский след в оружейных поставках на Украину мелькал еще в 2014—2015 годах, когда в штатном расписании карательного полка «Азов» всплыли самоходные минометы типа «Тунджа», резюмирует обозреватель.

Ранее EADaily уже публиковало несколько расследований о способах доставки оружия исламистам. Накануне болгарская газета «Труд» опубликовала еще одно. По данным издания, только в марте датское судно Marianne Danika осуществило два рейса из болгарского Бургаса в саудовскую Джедду, откуда тонны оружия уже доставляют в Сирию через Турцию или Иорданию. Как пишет журналист Диляна Гайтанджиева, выгрузка-погрузка занимают не более 8−12 часов, после чего судно отправляется в очередной рейс по маршруту доставки вооружений джихадистам. Транспортировка оружия между Бургасом и Джеддой происходит настолько часто, что ее можно назвать регулярной, замечает болгарский журналист.