Дело Улюкаева: В «Роснефти» не приняли повестку в суд для Сечина

Судья Замоскворецкого суда Москвы Лариса Семенова сообщила, что в НК «Роснефть» отказались принять повестку в суд для ее руководителя Игоря Сечина, который был вызван на допрос в качестве свидетеля на сегодняшнее заседание по делу экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

«Судебные приставы принесли повестку по адресу работы, но там отказались ее взять», — заявила судья Семенова. Копии повестки отправлялись также письмом, факсом и персонально защитой Улюкаева, но до адресата не дошли.

На необходимости допроса Игоря Сечина, у которого, как предполагает следствие, вымогал взятку Улюкаев, изначально настаивали адвокаты экс-министра. Суд удовлетворил их ходатайство на прошлом заседании 8 ноября, на котором также были предъявлены вещественные доказательства виновности подсудимого — коробка и пакет с деньгами на общую сумму $ 2 млн.

Сам Игорь Сечин еще в начале сентября заявил, что Улюкаев сам определил размер взятки, сам приехал за ней, сам забрал, погрузил в машину и уехал. «В соответствии с Уголовным кодексом РФ, это преступление, тут не о чем даже говорить», — резюмировал глава «Роснефти»

Помимо Сечина, адвокаты настояли на вызов на допрос еще ряда высокопоставленных лиц. Среди них первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер и заместитель директора департамента корпоративного управления Минэкономразвития Иван Безменов, которые явились на сегодняшнее заседание.