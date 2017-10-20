Дело против бывшего мэра Владивостока направлено в Верховный суд
Генеральная прокуратуре России утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева и направлено его в Верховный суд РФ для определения территориальной подсудности.
По версии следствия, с 2008 года по 2015 годы Пушкарев за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Далее он способствовал победе в конкурсе МУП «Дороги Владивостока» и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы «Востокцемент».
В результате близкие родственники мэра получили от компаний группы «Востокцемент» дивиденды в 471,7 млн рублей. Кроме того, МУП «Дороги Владивостока» был причинен ущерб на 143,6 млн рублей, поскольку предприятие закупало стройматериалы по цене, превышающей стоимость продукции других поставщиков.
В списке фигурантов дела, помимо самого Пушкарева, задержанного в июне прошлого года, значатся также бывшие руководители «Дорог Владивостока» и АО «Востокцемент». Им вменяют целую серию статей УК РФ: получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, коммерческий подкуп, пособничество в получении взятки, злоупотребление полномочиями, использование заведомо подложного документа, дача взятки.
Фабула дела против Игоря Пушкарева отчасти напоминает нашумевшее «дело дорожников» в Удмуртии, главным фигурантом которого оказался глава этой республики Александр Соловьев. В этой республике крупные контракты на дорожное строительство также доставались структурам, аффилированным с администрацией. В Приморском крае уголовное преследование мэра регионального центра стало одним из многочисленных скандалов, которые, в конечном итоге, способствовали недавней досрочной отставке губернатора Владимира Миклушевского.
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По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/10/20/delo-protiv-byvshego-mera-vladivostoka-napravleno-v-verhovnyy-sud
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