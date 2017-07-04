Крупный банковский скандал в Чечне, в центре которого оказался руководитель местного отделения Сбербанка Сайд-Магомед Джабраилов, в очередной раз подтверждает известное предположение, что Чечня является «черной дырой» российской экономики.

Для системы Сбербанка Джабраилов, в сущности, был абсолютно чужим человеком, и состоявшееся в апреле 2015 года назначение его главой чеченского офиса банка — по сути, единственного крупного игрока на местном рынке финансовых услуг — не могло произойти без ведома и протекции властей республики. Об этом говорит как минимум один факт: в 2006—2009 годах Сайд-Магомед Джабраилов работал начальником одного из управлений казенного предприятия Чечни «Дирекция по строительно-восстановительным работам в Чеченской Республике». Иными словами, Джабраилов имел прямое отношение к подрядам по послевоенному восстановлению Чечни, на которых, как известно, осваивались огромные средства и которые курировал лично руководитель республики Рамзан Кадыров.

Следующей ступенью карьеры Джабраилова (2010−2014 годы) стало руководство коммерческой компанией ЗАО «Атланта-XXI», в которой он также до последнего времени был стопроцентным собственником. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», эта организация зарегистрирована в Москве с основным видом деятельности «Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе», хотя фактически она, похоже, работает в совершенно других сферах. Например, известно, что в прошлом году «Атланта-XXI» заключила три контракта на общую сумму 48 млн рублей с ФКУ Упрдор «Кавказ» на ремонт нескольких участков дороги Астрахань -Элиста — Ставрополь. При представлении Джабраилова в качестве главы чеченского отделения Сбербанка говорилось, что он работал в крупной строительной компании.

Кроме того, Сайд-Магомед Джабраилов в разное время был соучредителем и руководителем ряда других коммерческих структур, в том числе с весьма специфическими названиями, например, ООО «Халал 21 век», ООО «Кинопроекты Америки» или ДОУ «Джонс». В настоящий момент почти все эти организации ликвидированы.

Был у Джабраилова и опыт работы в финансовом бизнесе в качестве соучредителя тверского коммерческого банка КБЦ, лишившегося лицензии в 2013 году с формулировкой «несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации своих клиентов». Также отмечалось, что тверской банк был вовлечен в проведение ее клиентами масштабных сомнительных операций.

Иными словами, Сайд-Магомед Джабраилов был вполне типичным кавказским бизнесменом, участвовавшим в различных «мутных» предприятиях. Но почему-то именно этот человек в апреле 2014 года становится помощником управляющего чеченского отделения Сбербанка, в обязанности которого входит, как следует из служебного документа, «организация деятельности по предотвращению ущерба имуществу банка от внешнего мошенничества, угроз персоналу отделения». А всего спустя год Джабраилов был назначен на пост главы отделения — феерическая карьера для человека, еще недавно не имевшего к Сбербанку никакого отношения.

Следует также отметить, что на тот момент (апрель 2015 года) отделение Сбербанка в Чечне входило в структуру Северо-Кавказского банка Сбербанка России. Однако уже тогда это территориальное подразделение доживало последние дни — в начале 2016 года Северо-Кавказский банк был ликвидирован, а его отделения в регионах СКФО были переподчинены Юго-Западному Сбербанку с центром в Ростове-на-Дону. В феврале текущего года в нем сменилось руководство: бывший глава ЮЗБ Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо отправился в Санкт-Петербург, где возглавил Северо-Западный Сбербанк, а на его место пришел Евгений Титов, до этого возглавлявший Дальневосточный Сбербанк. Не исключено, что эта кадровая перестановка определенным образом повлияла на дальнейшее развитие событий в чеченском отделении.

В начале июля портал «Кавказ.Реалии» со ссылкой на собственные источники сообщил об инциденте к кабинете первого вице-премьера Чечни Якуба Закриева — племянника Рамзана Кадырова, которого называли в числе его возможных преемников. По информации издания, в присутствии Закриева, заместителя главы МВД по Чечне Апти Алаудинова и генерального прокурора Чечни Шарпуди Абдул-Кадырова спикер парламента Чечни Магомед Даудов (известный также под позывным «Лорд») потребовал от Сайд-Магомеда Джабраилова 30 млн рублей в качестве отступных за то, что против него не будет возбуждено уголовное дело по подозрению «в пособничестве боевикам». Джабраилов деньги отдать якобы отказался, после чего ушел в отпуск, а затем был объявлен в федеральный розыск. Хотя всего через несколько дней после этого предполагаемого инцидента агентство «Грозный-Информ» опубликовало интервью с банкиром о новых тенденциях в ипотечном кредитовании.

Ситуация с возбуждением уголовного дела против Джабраилова вдвойне скандальна потому, что Рамзан Кадыров не уставал расточать дифирамбы в адрес Сбербанка и лично его руководителя Германа Грефа. «Реально единственный, кто нам в банковском деле в республике помогал и помогает», — так охарактеризовал его Кадыров в интервью весной прошлого года. При этом стоит напомнить, что собственных региональных банков в Чечне нет, хотя существуют крупные российские банки, созданные выходцами из Чечни — например, Московский индустриальный банк Абубакара Арсамакова. Но в целом российские банки идти в Чечню не торопятся, и скандал вокруг местного отделения Сбербанка лишь укрепит их опасения, что правила игры в этой республике едва ли предвещают им большие перспективы.

Сама информация правоохранительных органов о предмете уголовного дела против Сайд-Магомеда Джабраилова — создание сети фирм-однодневок с целью обналичивания денежных средств — заставляет вспомнить о весьма специфическом списке крупнейших компаний Чечни, в котором постоянно возникают организации с миллиардными оборотами, зарегистрированные на никому не известных физических лиц. Как правило, эти компании занимаются строительством или смежными видами деятельности (вспомним, что Джабраилов также был владельцем и руководителем компании, занимавшейся строительством), при этом о них отсутствует какая-либо подробная информация, не говоря уже об официальных сайтах, интервью их руководителей в СМИ и т. д. Ведение бизнеса в Чечне остается глубоко непрозрачным и мало встроенным в единое экономическое пространство России.

Северо-Кавказская редакция EADaily