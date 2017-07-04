Дела давно минувших дней









Кто отрезал голову раввину?Чудом уцелевшие во время расправы евреи указали на человека, в современной Литве считающегося национальным героем.

Жертвы «гаражной бойни» в Каунасе 25—27 июня 1941 года. Фото: Wikipedia

Печально знаменитый Каунасский погром, произошедший 25-29 июня 1941 года, унес жизни 3800 евреев в самом Каунасе и 1200 — поблизости от этого города.

Считается, что спровоцировал еврейские погромы прибывший в город бригадефюрер СС Вальтер Шталекер, называвший в своих выступлениях главными виновниками оккупации Литвы Советским Союзом евреев. Разумеется, никто из внимавших его речам литовских патриотов не стал напоминать бригадефюреру, что страна не попала бы под сталинскую пяту, если бы не было сговора между Берлином и Москвой. Они были далеки от большой политики, а виновники их проблем вот они — все те же ненавистные евреи.

Журналист Альгирдас Климайтис, возглавивший антисоветское восстание в Каунасе и во главе шестисот боевиков быстро взявший город под полный контроль уже 23 июня, спустя два дня занялся фюрероугодным делом — окончательным решением еврейского вопроса. 25 июня после пыток были расстреляны первые жертвы погромщиков.

Немцы, по свидетельству очевидцев, тогда участие в погромах не принимали, лишь подзадоривая местных жителей. За свое кровавое дело они взялись чуть позже, дав «порезвиться» юдофобам.

Один из самых известных инцидентов погрома — публичные пытки и убийство нескольких десятков человек в гараже «Летукис».

26 июня погромщики ворвались и в иешиву в Слободке — пригороде Каунаса. По свидетельству спасшихся евреев, один из добровольных карателей, привязав жертву к креслу и используя Талмуд вместо плахи, не то отрезал ножом, не то отпилил голову раввину Шломо-Залману Оссовскому, заставив смотреть на «казнь» жену и детей несчастного. Затем голову раввина выставили в окно с надписью: «Это то, что мы сделаем со всеми евреями».

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Сотрудник НКВД-КГБ Нахман Душанский, которого в современной Литве попытались объявить военным преступником за борьбу с «лесными братьями» и неустанный поиск участников расправ над евреями, и безуспешно пытались добиться от Израиля его экстрадиции, заявлял, что существуют документы, однозначно указывающие на персону того, что отрезал или отпилил голову Оссовскому. По его словам это был Юозас Лукша — тот самый деятель литовского сопротивления, который был объявлен национальным героем и в 1997 году награждён Орденом Креста Витиса.

Версию Душанского подтвердили свидетели погрома в Слободке, на ней настаивали и активисты еврейской общины Литвы. Однако родственники Лукши отрицают его участие в убийствах и добились возбуждения литовской прокуратурой дела о клевете против руководства «Ассоциации литовских евреев в Израиле», опубликовавшей обвинения в адрес Лукши.

Что про него известно? Обратимся к Википедии.

Родился 10 августа 1921 года в деревне Юодбудис Пренайского района Мариямпольского уезда. Во время учёбы в гимназии был членом молодёжной католической националистической организации Ateitininkai.

После присоединения Литвы к СССР в 1940 году Лукша вступил в ряды антисоветского сопротивления. 4 марта 1941 года он стал членом Литовского фронта активистов, но 6 июня был арестован НКВД. Обвинение в принадлежности к тайной организации, намеревавшейся восстановить независимость Литвы, ему было предъявлено 21 июня. Однако 22 июня началась война и вторжение вермахта в Литву.

После начала оккупации Литвы нацистской Германией, по некоторым данным, принимал участие в массовых убийствах евреев в Каунасе в июне 1941 года. При этом некоторые литовские источники утверждают, что на каком-то этапе он участвовал в подпольной деятельности против немцев.

С июня 1944 года в составе антисоветского подполья принял участие в создании Движения борьбы за свободу Литвы. В конце 1947 года командир партизан округа Тура А. Балтусис-Жвяяс направил Лукшу в качестве представителя литовского сопротивления на Запад. Прорывался с боем через литовско-польскую границу с отрядом Крикшунаса. Почти весь отряд был уничтожен, но Лукша сумел добраться до Швеции.

Жил также в Германии, Франции и США. Опубликовал книги «Партизаны за железным занавесом» и «Борцы за свободу». Окончил разведшколу. В Париже он познакомился с Ниёле Браженайте и женился на ней.

На беспощадного убийцу Лукша не похож. Но ведь и другие погромщики внешне не были исчадиями ада. На фото: Нийоле Браженайте и Юозас Лукша в 1950 г.

По разным данным, осенью 1949 или весной 1950 года во главе разведгруппы, в которую также входили ещё два литовца, был сброшен на парашюте на территории Литвы. Получил звание майора «партизанской армии», создал отряд численностью около 20 человек. 4 сентября 1951 года был убит недалеко от Каунаса во время операции по его захвату оперативниками МГБ СССР.

Операция по захвату Лукши была спланирована министерством государственной безопасности СССР, группу возглавлял прилетевший в Литву из Москвы заместитель министра генерал Евгений Питовранов.

Следом за группой Лукши в Литву была заброшена на парашютах группа под командованием Ширвиса, которая сразу после приземления была захвачена в плен. По словам Нахмана Душанского, по результатам допроса была сформирована подставная «группа Ширвиса» из агентов госбезопасности, которая и должна была захватить Лукшу. Встреча Лукши с лже-Ширвисом была назначена в местечке Гарлява, в 12 км от Каунаса. По дороге возле деревни Пабартупис была устроена засада. Несмотря на строжайший приказ взять Юозаса живым, агент-проводник Хайнаускас внезапно в упор застрелил Лукшу перед самой засадой, поскольку, по его словам, Лукша что-то заподозрил и потянулся за гранатой.

На месте гибели Лукши ныне находится мемориал, его именем названа гимназия в Гарляве. Признавать его участником геноцида евреев литовские власти категорически отказываются.

Литовские патриоты обвиняют Душанского в поклепе на «святого Юозаса». Историю об его участии в Каунасском погроме называют фальшивкой КГБ.

Они же атаковали литовскую журналистку Руту Ванагайте, которая признала:

«Молодые, неграмотные литовцы в трезвом состоянии так прилежно убивали евреев, что в Литву их везли для уничтожения из других стран. В убийствах добровольно участвовали и школьники, а Церковь равнодушно наблюдала за Холокостом – убийцам даже отпускали грехи. Ради чистоты расы и еврейских зубов в Литве уничтожили около 200 тысяч евреев».

Участвовал ли сам Лукша в погроме в Слободке? Руководил ли погромщиками? Отрезал ли он голову раввину? Однозначного ответа на эти вопросы нет, хотя вероятность его участия в зверствах весьма высока.

Споры по поводу Лукши напоминают баталии насчет участия-неучастия в геноциде евреев нынешних героев совсем другой страны, именами которых там ныне называют улицы. Замечу, власти Украины не требуют экстрадиции евреев, обвиняющих в убийствах соплеменников новоявленных героев, да и проживающим в стране гражданам не запрещают выражать свое мнение.

Свои герои с сомнительной репутацией, связанной с сотрудничеством с нацистами, есть в Латвии, Азербайджане и некоторых других странах.

На мой взгляд, героями можно признавать только тех, кто никак не запятнан кровью мирных граждан — и даже подозрениями в том, что был пособником нацистов. Но каждый народ выбирает героев сам. Нам же, евреям, остается лишь выражать сомнения и, если мы уверены в своей правоте, возмущаться.

… Вся семья Нахмана Душанского погибла в годы войны. Отец Ноах и мать Фрейдл были убиты литовскими полицаями в гетто; сестра Рохл и брат Пейсах застрелены литовской полицией при попытке уйти в СССР.

Так что охотиться за «лесными братьями» он начал не только по поручению начальства, но и по велению еврейской души.

Скончался Нахман Ноахович в возрасте 88 лет 20 февраля 2008 года в Хайфе.





Лилиана БЛУШТЕЙН

03.07.2017

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/19335/-