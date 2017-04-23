Декоммунизация головного мозга — жители Киева вообще не понимают, что означают новые названия городов (ВИДЕО)
Украина задыхается от мусора и тонет во мраке деэлектрификации, стагнация экономики привела к полному краху производства.
Сотни тысяч людей бегут за рубеж в поисках лучшей доли.
В это время правительство и добровольные помощники системы из числа бандеровцев предлагают выход из сложившейся ситуации и спасение от всех проблем — декоммунизация!
Украинский журналист Александр Мединский решил побеседовать с киевлянами и выяснить, насколько их вдохновляет такая перспектива и как они относятся к такому явлению.
Запасаемся попкорном и включаем Киев на наших экранах!
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492895947