Украина 

Декоммунизация головного мозга — жители Киева вообще не понимают, что означают новые названия городов (ВИДЕО)

0 коментариев
Декоммунизация головного мозга — жители Киева вообще не понимают, что означают новые названия городов (ВИДЕО) | Русская весна

Украина задыхается от мусора и тонет во мраке деэлектрификации, стагнация экономики привела к полному краху производства. 

Сотни тысяч людей бегут за рубеж в поисках лучшей доли. 

В это время правительство и добровольные помощники системы из числа бандеровцев предлагают выход из сложившейся ситуации и спасение от всех проблем — декоммунизация! 

Украинский журналист Александр Мединский решил побеседовать с киевлянами и выяснить, насколько их вдохновляет такая перспектива и как они относятся к такому явлению.

Запасаемся попкорном и включаем Киев на наших экранах!

Читайте также: Крах украинского «Крыма»: рухнувшие набережные и бегущие инвесторы (ФОТО, ВИДЕО)

По материалам: http://rusvesna.su/news/1492895947

Другие новости:

wbtuyr_1469749206

В Киеве непонятный туман. Василий Волга

0
q3no2o_1458200704

Пятиминутка здравого смысла о «Майдане имени Рабиновича»

0
9ucykj_1453811106

РБК-Украина: Порошенко вчера провел встречу с Грызловым в Киеве

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *