Дефицит на мировом рынке нефти достиг рекорда за 10 лет

Мировой рынок нефти вышел из состояния избытка предложения, в котором жил больше трех лет.

По итогам третьего квартала в мире был зафиксирован дефицит сырья: спрос превышал добычу на 1,3 млн баррелей в сутки, сообщила в понедельник ОПЕК в ежемесячном докладе о состоянии рынка.

Дефицит нефти в мире, по данным картеля, стал рекордным с 2007 года. Даже в 2011-м году, на фоне ударов по Ливии, разрыв спроса и предложения не превышал 0,8 млн баррелей в день.

Дефицит нефти компенсируется за счет ее запасов, которые были накоплены в хранилищах в предыдущие три года, утверждает ОПЕК: за три квартала из резервуаров в странах ОЭСР было распродано 83 млн баррелей.

Впрочем, их общий объем (включая нефть в танкерах) по-прежнему превышает прошлогодний уровень и составляет 2,985 млрд баррелей.

По данным картеля, спрос на нефть в мире с начала года вырос на 1,6 млн баррелей в сутки, а предложение — лишь на 0,7 млн баррелей. Его обеспечили страны, не выходящие в ОПЕК и не присоединившиеся к сделке по стабилизации рынка: США увеличили производство на 0,6 млн баррелей в сутки, Канада — на 0,26 млн баррелей, Бразилия — на 0,18 млн баррелей. В следующем году эти три страны добавят на рынок еще 1,3 млн баррелей новых ежедневных поставок (из них 0,9 млн — США), прогнозирует ОПЕК. И хотя их частично компенсирует спад добычи в Китае, Мексике и других не входящих в ОПЕК странах, именно они покроют больше половины нового спроса, который картель оценивает в 1,5 млн баррелей в сутки.

Сама ОПЕК, по собственным оценкам, чтобы сбалансировать рынок, может добывать в следующем году в среднем 33,4 млн баррелей в день. Это означает почти 0,8 млн баррелей дополнительной добычи ежедневно.

В октябре картель добывал 32,59 млн баррелей нефти в сутки. По сравнению с сентябрем производство упало на 151 тысячу баррелей в день. Этот спад почти полностью обеспечил Ирак, который впервые за все время действия сделки об ограничении добычи приблизился к выполнению своей квоты — взяв под контроль месторождения в Курдистане, федеральное правительство добилось снижения добычи в стране на 131 тысячу баррелей в сутки, до 4,381 млн баррелей (при квоте 4,351 млн).

43 тысячи баррелей в день убрала с рынка Венесуэла, где добыча упала до 6-летнего минимума, а квота в рамках нефтяного пакта была перевыполнена на 190%.

Главным нарушителем сделки стала Ангола, которая нарастила производство с 1,641 до 1,711 млн баррелей в сутки (при квоте в 1,668 млн).

Саудовская Аравия увеличила добычу второй месяц подряд — до 10 млн баррелей в сутки.

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