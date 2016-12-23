Дебальцево: Каратели получают такой ответ, что скоро у них пропадет желание воевать (ФОТО, ВИДЕО)
Известный ветеран Ополчения и военкор Геннадий Дубовой рассказал некоторые подробности о боях под Дебальцево.
21.12.2016 г.
«Сегодня в течение всего дня украинская артиллерия вела обстрелы по всей Светлодарской дуге. Работали минометы, гаубицы, „грады“. Зафиксированы попадания в жилой сектор на окраине г. Дебальцево. Радостные вопли укров о том, что они нас потеснили на некоторых участках фронта не соответствует действительности. Все подразделения, в том числе 3-й батальон (командир Мачете) седьмой бригады второго корпуса армии ДНР стоят на своих позициях, успешно пресекая вылазки противника».
22.12.2016 г.
«Шестой день на Дебальцевском направлении, в районе названном «Светлодарская дуга» идёт ожесточенное сражение. Подразделения Седьмой бригады Второго корпуса Армии ДНР с минимальными потерями для себя и существенными для противника (цифры смотрите в официальных сводках) остановили попытку прорыва ВСУ.
Наши позиции почти непрерывно противник обрабатывает из САУ, «Васильков», 120-х миномётов. Отвечаем так, что скоро всякое желание нас обстреливать у карателей пропадёт. Сражение ожесточённое, настоящее, успешное для нас, однако… освещается в наших СМИ оно более, чем скупо.
Почему?
Разрешение на съёмку непосредственно на передовой и под строжайшим присмотром изредка получают лишь ведущие российские каналы. Но. И со всеми разрешениями не спешат они показывать, как проливает кровь Новороссия. Нынче спрос на кровь сирийцев, кровь русских на медиа-рынке упала в цене, практически обесценилась…
В то время, как почти все украинские СМИ чуть ли не круглосуточно демонстрируют инсценированный героизм и постановочные победы ВСУ, мы на радость противнику демонстрируем «говорящие головы», пережёвывающие тоскливый неинформативный официоз. Мужество наших бойцов, их высочайшее в продолжающемся сейчас сражении воинское мастерство, а уже тем более раненые и погибшие — за кадром».
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1482342430