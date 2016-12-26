Давний друг Путина Киссинджер старается угодить Трампу

Бывший выдающийся американский дипломат снова вступает в игру. Сможет ли он помочь заключить соглашение с Россией?

В 1990-е годы Генри Киссинджер (Henry Kissinger), легендарный госсекретарь США, познакомился с интересным молодым российским политиком и долго расспрашивал его о его прошлом опыте и достижениях.

«Я работал в разведке», — спустя несколько часов беседы, наконец, сказал ему тогда еще никому не известный Владимир Путин, как позже Киссинджер написал в своей автобиографии под названием «Первое лицо» (First Person), опубликованной в 2000 году. На это Киссинджер ответил: «Все достойные люди начинали свой путь в разведке. И я в том числе».

Пока Путин поднимался по ступеням Кремля, став в конечном итоге автократическим президентом, он поддерживал с Киссинджером теплые отношения, несмотря на охлаждение в отношениях между США и Россией. Киссинджер является одним из тех немногих американцев, которые регулярно встречаются с Путиным, как недавно сказал один бывший посол США — наряду с кинозвездой Стивеном Сигалом (Steven Seagal) и главой ExxonMobil Рексом Тиллерсоном, который, вероятнее всего, станет следующим госсекретарем США.

Теперь, когда Дональд Трамп говорит о налаживании отношений сотрудничества с Москвой, 93-летний Киссинджер позиционирует себя в качестве потенциального посредника: он встречается с избранным президентом в частном порядке и льстит ему в публичных выступлениях. Подобно Трампу, Киссинджер тоже подверг сомнениям вывод разведывательных агентств о том, что Россия пыталась помочь Трампу выиграть на выборах. В одном из своих недавних интервью он сказал: «Они совершали хакерские атаки, но мне непонятно, какую пользу они могли из этого извлечь».

Некоторые эксперты удивляются, что общего может быть у утонченного интеллектуала и рассудительного бывшего высокопоставленного дипломата Киссинджера и резкого и прямолинейного Трампа. Однако опытные наблюдатели отмечают, что это классическое поведение внешнеполитического реалиста, который за свою долгую карьеру научился находить общий язык с самыми разными королями и президентами. В действительности Трамп может стать для Киссинджера — архитектора политики разрядки напряженности 1970-х годов — великолепной возможностью реализовать его давние планы по сближению бывших соперников холодной войны.

Киссинджер долгое время утверждал, что улучшение отношений между США и Россией будет способствовать повышению уровня глобальной стабильности. Однако скептики опасаются, что подобный подход заставляет США приносить в жертву другие ценности и поощряет Кремль в его неприемлемом поведении — включая его предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США, вторжение на Украину и поддержку сирийского диктатора Башара аль-Асада. Кроме того, есть еще и вопрос о том, какую выгоду сам Киссинджер может извлечь из новой перезагрузки отношений между США и Россией: помимо укрепления своей репутации — репутации человека, который способен с легкостью общаться с двумя мировыми лидерами — Киссинджер может всерьез улучшить дела своей консалтинговой компании Kissinger Associates.

«Я думаю, Киссинджер готовит дипломатическое наступление, — сказал Марсель Ван Херпен (Marcel H. Van Herpen), специалист по России и критик Путина, руководящий голландским аналитическим центром Cicero Foundation. — Он реалист. Самое важное для него – это поддержание равновесия в мире, а не разговоры о правах человека или демократии».

Помощники Трампа никак не прокомментировали отношения избранного президента с Киссинджером, который работал госсекретарем и советником по вопросам национальной безопасности при администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда. Однако некоторые источники утверждают, что манхэттенский магнат восхищается Киссинджером, а также некоторыми другими республиканскими политическими деятелями старшего поколения, такими как Роберт Гейтс (Robert Gates) и Кондолиза Райс (Condoleezza Rice), к которым он обращался за советом по поводу своей политики и состава администрации.

Киссинджер и Трамп много раз беседовали, и с 8 ноября они провели как минимум одну личную встречу. К удивлению многих представителей внешнеполитического истеблишмента, Киссинджер с восхищением — хотя и с определенной долей осторожности — говорил о феномене Трампа. Даже после того как Трамп поговорил напрямую с президентом Тайваня — этот шаг, противоречащий политике «одного Китая», которую в 1970-х годах продвигал Киссинджер, очень рассердил Пекин — бывший госсекретарь выразил уверенность в том, что Трамп будет впредь придерживаться дипломатических традиций в отношении Китая.

Соратники Киссинджера тоже поддерживают отношения с теми, кто находится на орбите Трампа. Считается, что один помощник Киссинджера, Томас Грэхэм (Thomas Graham), может стать послом США в Россию, как утверждает источник, осведомленный в этом вопросе.

Ранее в декабре Грэхэм встретился с сотрудниками Комитета Палаты представителей по иностранным делам в сопровождении других наблюдателей России, как утверждают четыре источника, осведомленные о ходе той встречи. Грэхэм также попытался согласовать встречу в Сенате. По всей видимости, Грэхэм пытается найти людей, которые разделяют его взгляды на отношения с Россией и имеют отношение к переходной команде Трампа.

Киссинджер также высоко оценил выдвинутую Трампом кандидатуру на пост госсекретаря, и его не беспокоит тот факт, что глава ExxonMobil слишком тесно связан с Кремлем. «Он был бы совершенно бесполезен в качестве главы ExxonMobil, если бы не поддерживал дружеские отношения с Россией. Я бы не стал прислушиваться к этим опасениям, — сказал Киссинджер на одном из мероприятий на Манхэттене. — Ни один человек не может идеально подходить на должность госсекретаря. Я считаю, что это хороший выбор».

Компания Kissinger Associates не разглашает имена своих клиентов, ссылаясь на законы США. Однажды эта компания пригрозила подать в суд на Конгресс США за то, что тот потребовал предоставить список ее клиентов. В прошлом она консультировала такие компании, как American Express, Anheuser-Busch, Coca-Cola и Daewoo. Но эта фирма принадлежит Американо-российскому деловому совету, торговой группе, в которую входят ExxonMobil, JPMorgan Chase и Pfizer.

Один источник, знакомый с планами команды Трампа в сфере национальной безопасности, предостерег от того, чтобы искать в отношениях Киссинджера и Трампа то, чего там нет. По словам этого источника, избранный президент «восхищается репутацией и авторитетом Киссинджера, но вовсе не обязательно разделяет его взгляды».

Это в первую очередь может касаться отношений с Китаем, который довольно часто вызывает у Трампа гнев, и необходимости сохранить сильный альянс НАТО, чью целесообразность Трамп неоднократно подвергал сомнениям. Однако стремление Трампа наладить более теплые отношение с Россией является одной из самых последовательных его стратегий, и в этом вопросе его точка зрения совпадает с мнением Киссинджера.

Попытки POLITICO связаться с Киссинджером на этой неделе не увенчались успехом. Но, несмотря на его не слишком хорошую репутацию среди правозащитников – которые приписывают ему ответственность за множество трагедий, от Вьетнама до Бангладеша — президенты из обеих политический партий советовались с Киссинджером в течение 40 лет. И он с радостью им их давал.

В последние годы администрации Джорджа Буша-младшего, когда отношения с Москвой быстро ухудшались, Киссинджер объединился с Евгением Примаковым, бывшим премьер-министром России и главой ее Торгово-промышленной палаты, и они стали сопредседателями рабочей группы, занимающейся двусторонними отношениями США и России. Путин благословил это начинание. По словам Киссинджера, Буш тоже надеялся, что эта инициатива принесет положительные результаты. Однако результаты оказались в лучшем случае скромными: в августе 2008 года Россия отправила свои войска в Грузию, бывшую советскую республику, вызвав негодование администрации Буша, которая ввела против нее ограниченные санкции.

Когда Буша на посту президента США сменил Барак Обама, он попросил Киссинджера помочь ему наладить отношения с Россией. Встреча Киссинджера и Путина, состоявшаяся в 2009 году, помогла заложить основы нового соглашения о контроле над вооружениями в рамках попытки Обамы перезагрузить отношения с Россией. Киссинджер принимал участие в переговорах по контролю над вооружениями вплоть до 2010 года, о чем свидетельствуют электронные письма тогдашнего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Однако в конечном итоге перезагрузка отношений провалилась — отчасти из-за недовольства Путина тем, что США поддерживали расширение НАТО и Евросоюза на восток, что, по его мнению, угрожало влиянию России в таких странах, как Украина.

В своей февральской речи, посвященной Примакову, который скончался в прошлом году, Киссинджер вкратце изложил свой взгляд на российско-американские отношения. «Долгосрочные интересы обеих стран диктуют нам необходимость создать такой мир, в котором нынешние волнения и колебания преобразуются в новый многополярный баланс сил, — сказал он. — Россию необходимо воспринимать как неотъемлемый элемент любого нового глобального баланса, а не как угрозу для США».

Что касается Украины, которая была вынуждена отдать Крым России в 2014 году и до сих пор ведет борьбу с пророссийскими сепаратистами на востоке, Киссинджер сказал, что ее не стоит приглашать к вступлению в западные организации. «Украину необходимо включить в архитектуру европейской и мировой безопасности таким образом, чтобы она служила мостом между Россией и Западом, а не опорным пунктом одной из этих двух сторон», — сказал он.

Что касается Сирии, Киссинджер снова призвал США сотрудничать с Россией, которая помогает Асаду сокрушить повстанческие силы. «Совместные усилия США и России при поддержке других крупных держав могут стать образцом для урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и во всем мире», — отметил он.

Стивен Пайфер (Steven Pifer), бывший посол США на Украине, отметил, что пока остается неясным, как именно Трамп собирается налаживать отношения с Россией. Избранный президент выбрал на должность министра обороны Джеймса Маттиса (James Mattis), генерала морской пехоты, который считает Россию серьезной угрозой. А Трамп, который гордится своим умением заключать сделки, может в конечном итоге прийти к выводу, что России нечего ему предложить.

«Сумеет ли Трамп наладить отношения с Россией, добившись при этом от нее уступок в смысле более приемлемого поведения?— спросил Пайфер. — Если мы готовы смириться с тем, что они делают в Сирии, Крыму и на востоке Украины, мы можем наладить отношения. Но мы жертвуем другими интересами, и пока неясно, что мы получим взамен».

В недавнем интервью CBS News, которое транслировалось ранее в декабре, Киссинджер рассказывал о своих впечатлениях от Путина и Трампа, давая понять, что он уважает их обоих.

По словам Киссинджера, Трамп «имеет все шансы войти в историю как очень достойный президент». Из-за всеобщей убежденности в том, что Обама ослабил влияние Америки за рубежом, «можно предположить, что из администрации Трампа получится нечто новое и примечательное». Он добавил: «Я не утверждаю, что так оно и будет. Я говорю о том, что это необычайная возможность».

По словам Киссинджера, Путин кажется ему «героем из романов Достоевского», автора романов «Преступление и наказание» и «Идиот». «Это человек, ощущающий тесную связь, внутреннюю связь с российской историей в том виде, в котором он ее понимает», — сказал Киссинджер о Путине.

Кремль воспринял его слова как комплимент. «Киссинджер действительно очень хорошо знает нашу страну. Он хорошо знает и наших писателей, хорошо знает русскую философию, и поэтому подобное сравнение в его исполнении — это весьма позитивная история», — сказал представитель российского правительства Дмитрий Песков, добавив, что Киссинджер «обладает не поверхностными знаниями, а гораздо более глубокой информацией».

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110092/16263/-