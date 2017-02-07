Давид Эйдельман о лживом заявлении Тимошенко и не только

Политтехнолог Давид Эйдельман в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Тимошенко заявила о том, что Трамп очень хорошо знает о ситуации на Украине, на Донбассе, что у нее полное взаимопонимание с президентом, и вообще Америка не оставит своего стратегического партнера в лице Украины без ответа. Интересное заявление. Понятно почему она его делает. Сейчас есть общая уверенность, что Запад разочаровался в нынешнем президенте Порошенко и во всем прочем. В этот момент выходит Тимошенко», — сказал Давид Эйдельман