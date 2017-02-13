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«Давайте узнаем, кого русские выбрали победителями», — Стивен Фрай о победителях престижной кинопремии (ФОТО, ВИДЕО)

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«Давайте узнаем, кого русские выбрали победителями», — Стивен Фрай о победителях престижной кинопремии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

«Русское вмешательство» становится популярным мемом на Западе.

Это в очередной раз подтвердил известный британский актёр и писатель Стивен Фрай, выступивший в роли ведущего церемонии вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в Королевском Альберт Холле. 

В ходе церемонии он намекнул, что на выбор победителей премии могли повлиять русские хакеры. 

«Давайте узнаем, кого там русские выбрали победителями», — предложил Фрай со сцены.

Стивен Фрай

Его шутка пришлась по душе гостям церемонии, которые засмеялись и зааплодировали. 

В итоге безоговорочным фаворитом (при участии ли русских или объективно) стал мюзикл «Ла-Ла Ленд», получивший награды в номинации «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Дэмьен Шазелл), «Лучшая актриса» (Эмма Стоун), а также «Лучшая операторская работа» и «Лучший композитор».

Эмма Стоун

Напомним, недавно, на вручении кинопремии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе так называемые «русские хакеры» стали предметом шуток ведущего церемонии Джима Фэллона. Аудиторскую компанию Ernst & Young, осуществляющую подсчет голосов, Фэллон неожиданно переименовал, сообщив присутствующим, что итоги голосования «были сведены в таблицу фирмой Ernst & Young & Putin».

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А на самой церемонии BAFTA не обошлось без политического подтекста. Во время вручения премии в номинации «Лучший британский фильм», режиссер ленты-победителя «Я, Дэниел Блэйк» Кен Лоуч раскритиковал правительство Великобритании, которое, по его словам, «в отношении наиболее незащищенных и малообеспеченных людей… действует с бездушной жестокостью, и это — позор». 

Он подчеркнул, что жестокость распространяется даже «на детей беженцев, которым страна обязалась помочь, но вместо этого держит их на расстоянии, а это — позор не меньший».

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486977741

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