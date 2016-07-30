Шоу-бизнес 

«Давай поженимся!» выпуск от 28 июля 2016 смотреть онлайн на Первом канале

5 Комментария(ев)

"Давай поженимся!" выпуск от 28 июля 2016 смотреть онлайн на Первом канале

В наше время имеется немало возможностей, которые позволяют обрести свое семейное счастье. Кто-то ищет свою любовь на сайтах знакомств, а другие обращаются на Первый канал, где уже более восьми лет выходит программа «Давай поженимся». Зрители с большим нетерпением ждут каждого выпуска, поскольку в студию каждый раз приходит новый герой — одинокий человек, который хочет обрести свое личное счастье. В очередном выпуске перед зрителями появится мужчина в преклонном возрасте — Мелвин. Ему 72 года. Ведущим в начале программы он сообщил о том, что ищет молодую блондинку с эффектными формами. Также он в качестве требования к своей будущей избраннице назвал знание английского языка, а также присутствие у женщины способности отвечать за совершенные поступки.

Про себя мужчина рассказал, что карьере посвятил всю свою жизнь, поэтому времени на то чтобы жениться и обзавестись детьми в молодые годы у него не нашлось. Только сейчас ему стало понятно о том, что ему необходим близкий человек. Мелвин работает в сфере нефтепродуктов, а проживает в Нью-Джерси. Ночами он занимается тем, что проверяет биржевые сводки.

Фото: соцсети

По материалам: http://www.flamenews.ru/shou-biznes/5297-davay-pozhenimsya-vypusk-ot-28-iyulya-2016-smotret-onlayn-na-pervom-kanale.html

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5 thoughts on “«Давай поженимся!» выпуск от 28 июля 2016 смотреть онлайн на Первом канале

  • 12.08.2016 at 19:47
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  • 09.11.2016 at 20:10
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    Всем известно что медицина в Германии хорошая.
    К сожалению в Москве даже за деньги и даже попадая на прием к профессорам, отношение к пациенту
    хамское, ни кому ни чего не надо, нормально
    не обследуют. Очень хочу попасть в
    хорошую германскую клинику.

    Очень прошу посоветовать куда и как попасть на прием в хорошую платную клинику и к хорошему
    врачу эндокринологу с заболеванием щитовидной железы.

    Возможно в России существуют фирмы которые организовывают поездки и дают переводчика, буду благодарна любой информации. http://www.conti-plus.com.ua/2016/11/page/183/

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  • 10.12.2016 at 01:41
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  • 17.01.2017 at 04:36
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    Hurrah! After all I got a blog from where I be capable of actually take useful information regarding my study and knowledge.

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