«Давай поженимся!» выпуск от 28 июля 2016 смотреть онлайн на Первом канале
В наше время имеется немало возможностей, которые позволяют обрести свое семейное счастье. Кто-то ищет свою любовь на сайтах знакомств, а другие обращаются на Первый канал, где уже более восьми лет выходит программа «Давай поженимся». Зрители с большим нетерпением ждут каждого выпуска, поскольку в студию каждый раз приходит новый герой — одинокий человек, который хочет обрести свое личное счастье. В очередном выпуске перед зрителями появится мужчина в преклонном возрасте — Мелвин. Ему 72 года. Ведущим в начале программы он сообщил о том, что ищет молодую блондинку с эффектными формами. Также он в качестве требования к своей будущей избраннице назвал знание английского языка, а также присутствие у женщины способности отвечать за совершенные поступки.
Про себя мужчина рассказал, что карьере посвятил всю свою жизнь, поэтому времени на то чтобы жениться и обзавестись детьми в молодые годы у него не нашлось. Только сейчас ему стало понятно о том, что ему необходим близкий человек. Мелвин работает в сфере нефтепродуктов, а проживает в Нью-Джерси. Ночами он занимается тем, что проверяет биржевые сводки.
Фото: соцсети
По материалам: http://www.flamenews.ru/shou-biznes/5297-davay-pozhenimsya-vypusk-ot-28-iyulya-2016-smotret-onlayn-na-pervom-kanale.html
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