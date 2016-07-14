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«Давай поженимся!» выпуск от 13 июля 2016 смотреть онлайн на Первом канале

3 Комментария(ев)

"Давай поженимся!" выпуск от 13 июля 2016 смотреть онлайн на Первом канале

Когда человек одинок, то единственное его желание найти вторую половинку, чтобы создать семью. Многие для этого прибегают к сайтам знакомств, пытаясь таким образом найти близкого человека. Однако немало людей обращаются к помощи телевидения. В эфире Первого канала уже многие годы выходит программа «Давай поженимся». Этот проект создавался с единственной целью — помочь одиноким людям найти своего избранника, чтобы создать семью и обрести счастье. В каждый новый выпуск передачи приходит герой, который рассказывает свою историю жизни и по ходу программы пытается выбрать себе человека, с которым он впоследствии создаст семью. В очередном выпуске программы в студии появится Кирилл.

Этому мужчине 33 года и его главная цель в настоящий момент — найти женщину, с которой можно создать семью. А главное качество, которое он хочет обнаружить в своей избраннице — доброта. Также герой передачи хочет, чтобы его любимая во время совместной жизни показала себя как заботливая супруга. Кроме того, в качестве важного требования он предъявляет к будущей благоверной наличие жилплощади. Еще он хочет, чтобы его будущая жена имела стабильную работу, а её намерения в отношениях с ним были серьезными.

Со своей прошлой супругой отношения у Кирилла не сложились. Когда ему стало известно о том, что его возлюбленная беременная, то он настоял на том, чтобы она родила ребенка. Однако когда на свет появилась дочка, то ему пришлось взвалить на себя весь груз обязанностей по уходу за ребенком. Кирилл является мастером по укладке паркета. Кроме того, он является владельцем небольшой лавочки по продаже продуктов. Его гордостью является то, что он умеет хорошо пеленать детей. Его главное желание в настоящий момент – удачно выдать замуж свою дочь.

Фото: соцсети

По материалам: http://www.flamenews.ru/shou-biznes/4932-davay-pozhenimsya-vypusk-ot-13-iyulya-2016-smotret-onlayn-na-pervom-kanale.html

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3 thoughts on “«Давай поженимся!» выпуск от 13 июля 2016 смотреть онлайн на Первом канале

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