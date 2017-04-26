Владимир привет!

Давай поговорим. А то это тошнотворные СМИ надоели, просто до самого не могу.

Вот сижу, вечером в тишине, за чаем с сухариками (так как на сладости денег нет, да и вредно говорят сладкое в нашем возрасте) и неожиданно пришла, нет не муза и не женщина, а мысль о том, что:

«Мир, это огромная, общая камера смертников! И находясь в ней, никто не знает, когда за ним придут посланники Божьи для исполнения приговора».

Да, вот придут, и на какой серии оборвётся сериал под названием «Жизнь», совершенно никому не известно.

Тебе то, конечно сообщат! Ты теперь у нас причислен к когорте Ангелов.

А мне в этом вопросе трудней. За мной придут в втихомолку, а исполнять приговор не будут, так как сижу я буквально без штанов, а пред Богом предстать в труселях, недостойно.

Вот в далёкие двадцатые годы прошлого столетия, в деревнях на заре советской власти имели одни валенки на всю семью, и носили их по очереди.

Ну, а я живу один, и снять мне штаны неского. «Понимаешь такая загогулина» — как говаривал Ельцин.

К нему вот Исполнители пришли, а он в штанах был, и всё привет забрали его в царствие, правда неизвестно в какое.

А что, это наверно один из способов избежать смерти, быть нищим до крайности.

Закрадывается подозрение, что вы с Димой Медведевым таким способом хотите сделать всё население России бесштанными и бессмертным.

Кстати Владимир, есть два отличных народных способа от облысения, это стрижка под Котовского и второй, ну очень действенный – это гильотина.

Использую первый, волосины не торчат, как у телушки на ..ндушки и голова при занятии спортом не потеет.

Владимир, будь человеком, как говаривали в далёкие семидесятые! Займи 3 000 тысячи на джинсы. Если у тебя нет, то с Димой скиньтесь, а можно и Улюкаева подтянуть.

Отдать быстро не смогу, вам придётся подождать, так как в своём городе Ноябрьске я уже должен кредиторам 150 000 рублей. И они терпеливо ждут, но больше денег не дают.

Правда если напечатаю и реализую свою книгу, то процесс пойдёт быстрее. На выпуск книги и авторского диска песен, денег тоже нет. В общем если не будете жмотиться и пришлёте на джинсы, то придётся подождать.

На всякий случай если найдёшь денег, посылаю номер моего счёта в Сбербанке: 5469 6700 1795 8409.

Заранее спасибо за помощь. Уже Весна, а Девчонкам сначала нравится, чтоб каварер был в штанах.

P.S. Владимир, ну не у Трампа же просить на джинсы! Я же не изменник Родины.

Г.Б.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110006/18311/-