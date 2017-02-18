«Давай гранаты!» — Бой боевиков «Донбасса» и «Азова» в Харькове остановил спецназ, 1 раненый, 9 задержанных (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на 18 февраля в Харькове в жилом районе Алексеевка произошла перестрелка между ветеранами «АТО» — боевиками батальона «Донбасс» и членами нацистского «Схидного корпуса» (структура фашистского полка «Азов») из-за конфликта вокруг блокады Донбасса. В результате стрельбы тяжело ранен один неонацист из «Восточного корпуса», он госпитализирован.

«Видео стрельбы на Алексеевка, сделано сразу после того, как боец Донбасса ранил бойца Схидного корпуса. Послушайте конец: в ход могли пойти гранаты. Это…****. P.S. Пострадавший в неотложке, ранение брюшной полости и грудкой клетки. Оперируют», — сообщает местный житель Павел Федосенко.

После перестрелки, грозившей перерасти в настоящий бой, боевики в камуфляже и масках — ветераны батальона «Донбасса», забаррикадировались в детском саду, для штурма прибыл спецназ КОРД и бандиты решили сдаться полиции.

«Неизвестные в камуфляже совершили потасовку в общественном месте. В результате происшествия один мужчина ранен. Пострадавший доставлен в больницу. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. По предварительным данным, выстрел был совершен из охотничьего оружия», — сообщает Нацполиция Харькова.

Также в Харьковской полиции добавили, что задержали 9 мужчин и изъяли у них оружие.

По словам лидера гражданского корпуса «Азов» Олега Ширяева, одного из главарей и основателей «Схидного корпуса», перестрелка произошла из-за конфликта по поводу блокады поставок угля на Донбассе. «Восточный корпус» в отличие от боевиков батальона «Донбасс» не поддерживает торговую блокаду.

Ширяев уточнил, что вооруженный конфликт возник не «с людьми Семенченко».

На место вооруженного столкновения прибыли 8 нарядов патрульной полиции и следственно-оперативная группа Шевченковского отделения.

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