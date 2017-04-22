Датская разведка предупредила солдат о российских «медовых ловушках»

Служба безопасности и разведки Дании предостерегла солдат, отправляющихся в Прибалтику в рамках операции НАТО, от походов по барам Таллина и Тарту из-за риска «медовых ловушек» — провокаций со стороны российских и пророссийских женщин-агентов, сообщает Copenhagen Post.

«По оценкам Службы безопасности и разведки Дании, вероятность агрессивных действий и запугивания в отношении датских вооруженных сил будет велика», — цитирует издание доклад службы.

Согласно докладу, Россия может использовать метод «медовой ловушки» — подсылать женщину для вербовки и дискредитации военнослужащих.

«Опасность», по мнению авторов документа, подстерегает датских солдат в барах столицы Таллина и города Тарту, куда они ходят во внеслужебное время.

Накануне министр обороны Дании Клаус Хйорт Фредериксен заявил на официальной церемонии начала службы дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, что опасения Службы безопасности и разведки небеспочвенны.

«Солдаты столкнутся с провокациями и попытками дискредитировать их присутствие. Минобороны работает над поиском ответов этому вызову», — приводит слова Фредериксена издание.

Ранее глава департамента информации Эстонии Микк Марран также говорил о влиянии России, прогнозируя драки и провокации, угрожающие британскому контингенту.

При этом серьезных доводов в пользу своей теории Марран не привел. Лишь вспомнил, что в прошлом году двое британских солдат, которые были на учениях в Латвии, ввязались в уличную драку с группой местных жителей.

Комментируя инцидент, Марран сказал, что «здесь есть некая российская подоплека».

На саммите в Варшаве в 2016 году альянс НАТО решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.

В составе дислоцированной в эстонском военном городке Тапа боевой группы — 1,2 тысячи военнослужащих из Великобритании и Франции. Французских военных через восемь месяцев должна сменить Дания.

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