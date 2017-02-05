Российская прыгунья в длину Дарья Клишина отказалась считать себя предательницей родины из-за участия в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро в качестве нейтральной спортсменки. Слова 25-летней спортсменки приводит «Советский спорт».

«Я была страшно подавлена и не могла понять, за что меня распинают соотечественники. Я старалась не читать прессу, не смотреть телевизор, но информация все равно просачивалась, и я очень страдала. Потому что я — не предатель своей Родины! И Шубенков — не предатель, и Мария Кучина, и те ребята, кто написал письмо в IAAF с просьбой о допуске к международным стартам — мы не предатели», — сказала Клишина.

По словам легкоатлетки, каждый спортсмен, никогда не употреблявший допинг, имеет полное право выступать на соревнованиях. «Если российские легкоатлеты выступят на том же чемпионате Европы даже под нейтральным флагом, то каждый иностранец в мире все равно будет знать, что мы из России, и защищаем честь своей страны», — добавила она.

18 января стало известно, что Сергей Шубенков, чемпион мира 2015 года в беге с барьерами, подал документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена.

В конце декабря индивидуальные разрешения на выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом были выданы двум россиянкам: прыгунье в длину Дарье Клишиной и бегунье Юлии Степановой. Об этом же IAAF попросила прыгунья в высоту Мария Кучина.