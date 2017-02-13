Дарвин придёт, порядок наведёт: в Киеве начался «эволюционный» майдан (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве немногим более 30 человек, в том числе члены Национальной академии наук Украины и студенты-ученые, устроили шествие в честь Дня рождения Чарльза Дарвина.

Участники шествия назвали себя «научной хунтой», сообщают украинские СМИ. По их словам, цель акции — привлечь внимание к признанию научных достижений украинцев, а также проблемам научных учреждений.

Началось шествие от Национального научно-природоведческого музея НАН Украины. Участники двинулись по улице ученого Дарвина до улицы академика Богомольца.

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Участники акции несли «святую деонизированную воду», «святой крест транспортной РНК», научную хоругвь с изображением «змея мракобесия» и Дарвина, а также изображение Петра Порошенко с лозунгом «Молиться надо не с попами, а в храме науки».

«Дарвин придет — порядок наведет!» — заявили ученые, и добавили: «Дарвин родился! Славим его!»,«Эволюция или смерть».

«Это сарказм на то, что Украина постепенно погружается в мракобесие. У нас становится все больше псевдосвятых и все меньше науки и настоящего признания в обществе», — сказал профессор-патофизиолог Виктор Досенко.