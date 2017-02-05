ДАН: ВСУ обстреливают из минометов пригород Горловки

Вечером в воскресенье 5 февраля украинская артиллерия открыла огонь по поселку Зайцево в пригороде Горловки. Об этом сообщает Донецкое Агентство Новостей (ДАН) ссылаясь на и. о главы городской администрации Ивана Приходько.

«Около 17:00 украинская армия начала обстрел поселка Зайцево из минометов калибра 120 мм. Огонь ведется по центральной части поселка», — сказал собеседник агентства.

Как рассказал Приходько, с позиций ВСУ выпущено 24 мины. Обстрел продолжается.

Напомним, что украинские силовики за минувшие сутки 524 раза обстреляли территорию ДНР.