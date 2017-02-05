Проишествия 

ДАН: ВСУ обстреливают из минометов пригород Горловки

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Иллюстрация pomogibratu.ru

Вечером в воскресенье 5 февраля украинская артиллерия открыла огонь по поселку Зайцево в пригороде Горловки. Об этом сообщает Донецкое Агентство Новостей (ДАН) ссылаясь на и. о главы городской администрации Ивана Приходько.

«Около 17:00 украинская армия начала обстрел поселка Зайцево из минометов калибра 120 мм. Огонь ведется по центральной части поселка», — сказал собеседник агентства.

Как рассказал Приходько, с позиций ВСУ выпущено 24 мины. Обстрел продолжается.

Напомним, что украинские силовики за минувшие сутки 524 раза обстреляли территорию ДНР.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/05/dan-vsu-obstrelivayut-iz-minometov-prigorod-gorlovki

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