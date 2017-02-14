«Дамаск живёт обычной жизнью»: спортсменка Марьяна Наумова о поездке в Сирию (ФОТО, ВИДЕО)

Российская спортсменка Марьяна Наумова, четырёхкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу, приехала в Дамаск. Она намерена передать президенту Сирии Башару Асаду подарок от ополченцев ДНР и планирует встретиться с сирийскими спортсменами и школьниками.

RT удалось побеседовать с чемпионкой, которую называют сильнейшей девушкой планеты.

Марьяна Наумова рассказала RT, что её безопасность на пути из Ливана в Сирию обеспечивали бойцы шиитского движения «Хезболла».

«Я только утром приехала в Дамаск. У меня был сложный и интересный маршрут. Меня всю дорогу сопровождали и охраняли бойцы „Хезболлы“. После границы Ливана и Сирии меня отвезли в гостиницу.

Сегодня прошла встреча с руководством Минспорта. В Дамаске почти нет блокпостов, город живёт обычной жизнью. Но иногда отключают свет и воду», — сообщила спортсменка.

Марьяна Наумова также рассказала, что хотела бы встретиться с сирийскими школьниками и спортсменами.

«Я планирую пообщаться со спортсменами, студентами, посетить специальные школы, в которых учатся дети погибших военных. Последние годы Сирия ведёт тяжёлую войну, и, к сожалению, таких школ становится больше. Башар Асад помогает этим школам, чтобы дети могли получить образование», — сказала Наумова.

Поездки и общественная деятельность

За день до поездки в Дамаск Марьяна примерила в одном из московских магазинов хиджаб. Об этом спортсменка рассказала на своей странице в социальной сети Facebook.

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Это не первая поездка девушки в Сирию. В сентябре 2015 года она уже посещала страну по приглашению жены президента САР Асмы Асад. В Дамаске Марьяна пообщалась со спортсменами, посетила местные школы, лагеря беженцев, провела совместную тренировку с военнослужащими сил специального назначения Сирии.

В интервью RT она тогда рассказала, что отправила несколько писем Башару Асаду, прежде чем получила приглашение. Марьяне очень хотелось поддержать сирийский народ.

Во время своей прошлой поездки Марьяна Наумова подарила президенту Башару Асаду командирские часы. В этом году она намерена передать главе сирийского государства подарок от бойцов ДНР — изготовленный вручную герб Донецкой Народной Республики.

Ранее Марьяна написала письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, в котором рассказала, что очень хотела бы побывать в Северной Корее. Летом 2014 года она получила приглашение от Трудовой партии страны. После посещения КНДР спортсменка рассказала, что в Северной Корее отлично работает мобильная связь, развит спорт и здравоохранение.

Осенью 2014 года Марьяна посетила ДНР, где провела ряд спортивных мероприятий, пообщалась с местными школьниками. После этого она не раз бывала в Донбассе. Именно там спортсменка познакомилась с боксёром Джеффом Монсоном, который также активно поддерживает развитие спорта в республике.

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В ноября 2015 года по личному приглашению Игоря Додона, который сейчас занимает должность президента Молдавии, Марьяна посетила эту страну, после чего отправилась в Приднестровье.

Спорт в жизни Марьяны

Марьяна Наумова родилась 22 апреля 1999 года в подмосковных Химках. С 5 лет начала заниматься спортивной аэробикой, в 10 лет стала призёром Кубка Подмосковья — 2010 и Кубка Багратиона — 2010.

В 2009 году она увлеклась пауэрлифтингом. В декабре 2010 года на соревнованиях в Москве впервые в истории среди спортсменок возрастом до 14 лет Марьяна взяла вес 60 кг в жиме штанги лёжа без применения специальной экипировки. На сегодняшний день она имеет звание мастера спорта по версиям федераций пауэрлифтинга AWPC и WDFPF, а также мастера спорта международного класса по версиям федераций пауэрлифтинга WPC, IPA-Россия и WPA-Украина.

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