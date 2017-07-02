Дамаск: при взрыве на площади Тахрир погибли 18 человек

Власти Дамаска уточнили печальные последствия сегодняшнего взрыва на площади Тахрир. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на ливанское издание An Naharу, по данным медицинских источников теракт унес жизни 18 человек, десятки получили ранения. Среди погибших — семь полицейских, есть еще несколько неопознанных тел.

Наиболее вероятными организатороми теракта МВД республики считает террористов из группировки ДАИШ (запрещена в РФ). В марте в ходе устроенной ими серии взрывов в Дамаске погибли 106 человек. В этот планировалась не меньшая по масштабу, но она не удалась.

Как заявил представитель правоохранительного ведомства телеканалу Al ikhbaria, сотрудники сирийских силовых структур не позволили террористам достичь своих целей в Дамаске. По его сведениям, своими своевременными действиями силовики «сумели предотвратить проникновение смертников в центр города в утренние часы пик, где они планировали подорвать заминированные автомобили». «Это повлекло бы за собой большое число жертв», — подчеркнул он.

На въезде в город были задержаны и уничтожены две машины с бомбами. Только одному из боевиков удалось достичь площади Тахрир, где он привел в действие заложенную в автомобиль взрывчатку.

Взрыв нанес и значительный материальный ущерб — у нескольких зданий на площади поврежден фасад, на одном из домов обрушился балкон.